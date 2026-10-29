Perros envenenados en Parque España: estas son las calles de la Condesa donde apareció más carne con pastillas azules

Debido a los perros que fueron envenenados en Parque España, pusieron en alerta a la colonia Condesa desde el martes 27 de octubre, cuando un paseo matutino terminó en emergencia médica. Varios dueños corrieron a una clínica veterinaria de la calle Pachuca tras notar malestares repentinos en sus animales de compañía. Aunque el reporte inicial confirmó dos muertes y cuatro mascotas afectadas, el saldo subió a cuatro perritos sin vida y dos más hospitalizados en estado grave.

¿En qué calles de la Condesa encontraron carne con pastillas azules?

La primera pista apareció el mismo martes dentro del Parque España, en la alcaldía Cuauhtémoc. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recorrieron el lugar y hallaron un trozo de longaniza con una píldora azul adentro. Con ese indicio, la Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación por crueldad animal y envió peritos, agentes de investigación y especialistas veterinarios al sitio.

El problema pronto salió del parque hacia las banquetas vecinas. Hoy 29 de octubre, un ciudadano reportó otro hallazgo en el cruce de las calles Juan Escutia y Amatlán, también en la Condesa, donde observó tirado un pedazo de salami con una pastilla azul. Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal y de la Procuraduría Ambiental (PAOT) mantienen recorridos preventivos, orientan a los paseadores y analizan las cámaras de vigilancia.

Vecinos entregan videos caseros para dar con el responsable

Tras encabezar el miércoles 28 de octubre una limpieza profunda en el área canina del parque, la alcaldesa de Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega, publicó en sus redes, que salió a buscar pistas por su cuenta junto con los habitantes. Mientras revisaba las grabaciones que le facilitó una vecina, reprochó que estos ataques siempre quedan impunes y sin un castigo ejemplar. Aseguró que no esperará de brazos cruzados los informes de la Fiscalía o de la policía capitalina, por lo que reúne videos entre los colonos para aportar pruebas que permitan atrapar a los responsables.