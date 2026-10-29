¡Atrapado! Cámaras de vigilancia identifican al presunto responsable de envenenar a seis perros en la Condesa

La investigación por el envenenamiento de perros en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, avanzó luego de que cámaras de videovigilancia permitieran identificar al presunto responsable de abandonar carne contaminada con veneno en las inmediaciones del Parque España y calles aledañas, así lo informó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Hallan 14 cebos con una sustancia altamente tóxica

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, los cebos fueron localizados en distintos puntos de la zona. Cuatro estaban dentro del Parque España, mientras que los diez restantes fueron encontrados en calles aledañas.

Los exámenes periciales y químicos practicados a las muestras permitieron identificar el metomilo como la sustancia contenida en las cápsulas. Se trata de un compuesto utilizado como insecticida y acaricida, cuya elevada toxicidad representa un riesgo para los animales que entran en contacto con él.

¡Indignación y justicia en la mira! La alcaldesa @AlessandraRdlv confirmó que cámaras de seguridad de la colonia #Condesa, #CDMX, captaron al presunto responsable del envenenamiento masivo de perritos que ha sembrado terror y luto entre los dueños de mascotas. Vecinos exigen castigo ejemplar ante este cobarde ataque que pone al descubierto la urgencia de blindar las calles contra quienes atentan contra los animales. Vía. @isidrocorro https://t.co/VNgs2itv18 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2026

¿Cuántos perros murieron por envenenamiento en la Condesa?

La información proporcionada por las autoridades señala que cuatro perros murieron presuntamente por envenenamiento, mientras que otros dos resultaron heridos.

La Fiscalía precisó que, de los cuatro casos de muerte que investiga, los propietarios de dos animales presentaron formalmente sus denuncias y permitieron que se realizaran las necropsias correspondientes.

En los otros dos casos, las autoridades continúan coordinándose para establecer contacto con los dueños de los perros fallecidos.

Alcaldesa llevará pruebas ante la Fiscalía de CDMX

Alessandra Rojo de la Vega informó que, mediante las cámaras de videovigilancia, se logró identificar al sujeto que presuntamente abandonó la carne con veneno en las inmediaciones del Parque España.

La alcaldesa señaló que acudirá a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para aportar las imágenes y las pruebas recabadas, con el objetivo de complementar la carpeta de investigación y que el responsable pague por los hechos.

Hasta el momento, la información disponible señala que el caso continúa bajo investigación. La identificación del presunto responsable mediante las cámaras no determina aún si las autoridades lo determinen culpable de este hecho.