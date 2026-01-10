Sigue la limpia en Cintalapa, Chiapas; ahora cae la síndica municipal

La crisis política y de seguridad en Cintalapa, Chiapas, continúa profundizándose. Este jueves se confirmó la detención de Sally “N”, actual síndica municipal, señalada como presunta responsable de los delitos de abuso de autoridad y contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en un caso que se desprende de la detención total de la corporación de la Policía Municipal.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos que se le imputan ocurrieron el 7 de enero de 2026, cuando la funcionaria habría autorizado pagos con recursos públicos a elementos policiacos que no contaban con la certificación de control de confianza, requisito obligatorio para desempeñar funciones de seguridad pública.

#AlMomento | Fue detenida Sally “N", actual sindica municipal de Cintalapa, #Chiapas, como presunta responsable de los delitos de abuso de autoridad y contra el funcionamiento del sistema estatal de seguridad pública.



El 7 de enero de 2026, habría autorizado pagos con recursos… pic.twitter.com/MBD4Q2Fl5L — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2026

¿De qué acusan a la síndica municipal de Cintalapa?

Según la carpeta de investigación, Sally “N” incurrió en omisiones graves, al no denunciar la situación irregular, no suspender los pagos ni cesar la conducta ilícita, a pesar de tener conocimiento de que los policías municipales no cumplían con los lineamientos legales.

La Fiscalía detalló que estas acciones generaron un perjuicio directo al erario municipal, además de afectar el correcto funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al permitir que elementos no certificados continuaran recibiendo recursos públicos y operando dentro de la corporación.

La detención de la síndica se suma a una serie de arrestos que han evidenciado una estructura de corrupción profundamente arraigada dentro del Ayuntamiento de Cintalapa.

Cintalapa, un municipio bajo intervención estatal

El caso de Sally “N” no es un hecho aislado. Apenas el 6 de enero, autoridades confirmaron la detención de Ernesto Cruz Díaz, entonces presidente municipal de Cintalapa , acusado de ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad y malversación de recursos públicos.

Sin embargo, el expediente contra el exalcalde va más allá de delitos administrativos. Las autoridades abrieron una línea de investigación por presuntos vínculos con grupos criminales que operan en la región, lo que podría explicar el grave deterioro de la seguridad durante su gestión.

Estas acciones se dieron en el contexto de un operativo estatal de gran escala, que incluyó la detención de policías municipales en al menos tres localidades distintas de Chiapas , revelando una intervención directa en gobiernos locales señalados por corrupción y colusión.

Congreso designa alcaldesa sustituta en Cintalapa

Ante la detención del edil y el riesgo de un vacío de poder, el Congreso del Estado de Chiapas intervino el 7 de enero, durante una sesión ordinaria, para garantizar la gobernabilidad en el municipio.

Los diputados aprobaron la designación de Eva Elia Guzmán Gutiérrez como alcaldesa sustituta de Cintalapa, con el objetivo de restablecer el orden administrativo y colaborar con las investigaciones en curso.