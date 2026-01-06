Caen 11 policías en Chiapas por “halconeo” y otros delitos, mientras otros 145 son liberados

En Chiapas, al menos 156 policías fueron llevados a la Fiscalía en Tuxtla Gutiérrez para poder rendir testimonios de sus funciones, así como para la revisión de sus expedientes; 11 de ellos están vinculados a proceso.

Del total de los policías detenidos y en proceso de investigación, tres de ellos son de Cintalapa , seis de Ocozocoautla y dos de Jiquipilas.

Estos son los cargos contra los 11 policías detenidos en Chiapas

Los 11 oficiales fueron judicializados por los delitos de uso indebido de condecoraciones e insignias y por "halconeo", pues presuntamente vigilaban o avisaban a los delincuentes sobre los operativos que se realizaban.

Las detenciones tienen que ver con los operativos derivados de los hechos violentos en Villaflores el pasado 27 de diciembre 2025.

El resto de los 145 policías fueron liberados bajo reserva de Ley. Fueron entregados a sus familiares en las instalaciones de las alcaldías Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, donde los recibieron tras varias horas de espera.

Hasta el momento las autoridades no han revelado las identidades de los policías presuntamente implicados con delincuentes en Chiapas.

Así fue la detención de los policías de Cintalapa

El pasado domingo 4 de enero 2026, los policías municipales de Cintalapa fueran detenidos de manera extraoficial. Los hechos habrían ocurrido durante el cambio de turno, cuando elementos de la Guardia Estatal supuestamente los subieron a patrullas oficiales sin que se ofreciera explicación alguna en ese momento.

Versiones preliminares aseguraron que el operativo tomó por sorpresa tanto a los propios policías como a las autoridades municipales, ya que no existía aviso previo ni comunicación oficial sobre el motivo de la acción.

Ese fin de semana, los amiliares de los policías municipales comenzaron a trasladarse desde Cintalapa hacia la capital del estado, con la intención de obtener información directa sobre la situación de sus allegados. La ausencia de datos oficiales ha incrementado la preocupación entre los familiares, quienes señalan no haber recibido notificación formal alguna.