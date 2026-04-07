Fuerte balacera en Tláhuac: Dan con siete jóvenes involucrados en asesinato en La Asunción

La violencia sacudió nuevamente las calles de la alcaldía Tláhuac en los últimos. Comenzó con el reporte de disparos en la colonia La Asunción el pasado 5 de abril y terminó en una tragedia con el fallecimiento de un hombre y la captura de siete presuntos responsables, entre ellos un menor de edad involucrado en la balacera.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) logró la detención tras un seguimiento con cámaras de vigilancia, partiendo del punto donde se desató el incidente: el cruce de la calle Javier Mina y la avenida Tláhuac.

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron a las patrullas sobre personas heridas de bala, lo que activó un despliegue inmediato en la zona. Al llegar, los oficiales hallaron a dos víctimas con heridas graves y manchas hemáticas visibles.

Balacera en Tláhuac: Un muerto y un herido en la colonia La Asunción

Según informó la SSC CDMX en un comunicado, fueron las víctimas, dos hombres de 34 y 36 años, quienes explicaron a los uniformados que el ataque fue directo. Relataron que tres sujetos se aproximaron y, sin mediar palabra, accionaron sus armas de fuego para después huir en un automóvil rojo y una motocicleta.

Paramédicos de Protección Civil brindaron los primeros auxilios en el sitio:



El hombre de 36 años: Recibió un impacto de bala en la pierna derecha. Sus familiares decidieron trasladarlo por sus propios medios a un hospital cercano.

Recibió un impacto de bala en la pierna derecha. Sus familiares decidieron trasladarlo por sus propios medios a un hospital cercano. El hombre de 34 años: Presentó una herida crítica en el abdomen. Los servicios de emergencia lo llevaron de urgencia a un nosocomio, donde lamentablemente perdió la vida minutos más tarde debido a la gravedad de la lesión.

🚨 #INSEGURIDAD 🚨



🔫 BALACERA EN TLÁHUAC 🔫

A una cuadra de la Alcaldía



Mientras la alcaldesa Berenice Hernández presume en su "realidad alterada" que Tláhuac es la más segura y presume operativos que nadie ve, los vecinos viven el terror.#Tlahuac pic.twitter.com/XAthm7lOAF — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) April 6, 2026

Operativo en San Francisco Tlaltenco: Caen los presuntos responsables

Tras confirmar el deceso, la policía capitalina reforzó la seguridad y, con el apoyo de las cámaras del C2 Oriente, rastreó la ruta de escape de los agresores. La búsqueda rindió frutos en las calles Isabel La Católica y Andrés Quintana Roo, en la colonia Pueblo de San Francisco Tlaltenco.

En ese punto, los oficiales ubicaron el automóvil rojo vinculado con el asesinato, junto a otro vehículo blanco con permiso provisional de Guerrero. Al notar la presencia de las patrullas, los tripulantes, quienes manipulaban bolsas con hierba verde, intentaron escapar, pero los agentes interceptaron ambas unidades rápidamente.

Durante la detención aseguraron un recipiente de vidrio y ocho bolsas de plástico con marihuana; así como el automóvil rojo (involucrado en el ataque) y un auto blanco. Adicionalmente, siete teléfonos celulares de diversas marcas fueron confiscados y serán analizados para la investigación.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | En seguimiento a una agresión con disparos de arma de fuego en contra de dos personas, en la colonia #LaAsunción, de la alcaldía @TlahuacRenace, personal de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, detuvo a siete personas en posesión de aparente droga y dos… pic.twitter.com/dSPciwPT1D — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 7, 2026

Siete jóvenes detenidos por ataque en Tláhuac; uno de ellos es menor de edad

La mayoría de los implicados apenas superan la mayoría de edad, lo que refleja la participación de jóvenes en delitos de alto impacto en la demarcación. El grupo de detenidos está integrado por:



Un menor de 17 años.

Un joven de 21 años.

Tres jóvenes de 22 años.

Dos jóvenes de 24 años.

Los siete sujetos fueron informados de sus derechos y trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente. La autoridad ministerial determinará su situación jurídica y verificará su relación directa con el homicidio en la colonia La Asunción de la alcaldía Tláhuac.

