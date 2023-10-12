Fingían ser repartidores por aplicación para entregar droga; ya fueron detenidos en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a dos hombres que se hacían pasar por repartidores de alimentos a través de una aplicación para vender y distribuir drogas; ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia.

La SSC indicó que labores de investigación en calles de la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, permitieron identificar en el cruce de las calles Escuela Industrial y Euskadi a dos personas en "actitud inusual" a bordo de una motocicleta color rojo, motivo por el que les marcaron el alto y les solicitaron una revisión precautoria.

En el sitio, identificaron que uno de ellos portaba una mochila de entrega de comida por aplicación color negro en la que hallaron 10 bolsas de plástico, cada una con aproximadamente dos kilogramos de aparente marihuana y tres bolsas más con aproximadamente medio kilo de la misma droga.

Los supuestos repartidores también llevaban consigo envoltorios de papel color blanco, todos con una etiqueta que contenía polvo similar a la cocaína, así como dinero en efectivo.

Detienen a falsos repartidores por aplicación en CDMX

Los dos jóvenes a bordo de la motocicleta, uno de 14 años de edad y otro de 23 años, fueron detenidos para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público junto a la droga, el dinero y la unidad asegurada durante el operativo.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar la procedencia de la droga que ocultaban los falsos repartidores de aplicación en las calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Las autoridades han alertado que esta no es la primera vez que personas se hacen pasar por repartidores de alimentos para identificar a sus posibles víctimas o para cometer delitos, entre ellos la venta, acopio y distribución de drogas en las calles de la capital del país.