¿Ataque de celos? Detienen a una joven por aventar a su novia de una terraza en el Estado de México

Porque presuntamente mató a su novia, elementos de la Policía De Investigación detuvieron a María Elizabeth en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México (CDMX). La sospechosa es acusada del delito de feminicidio cometido el 14 de mayo de 2022, en avenida Lomas Verdes, en el fraccionamiento del mismo nombre, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con la investigación, la imputada agredió verbalmente a su pareja, además de aventarla desde la terraza de un inmueble, provocando su muerte. Por estos hechos ya fue ingresada al Penal de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

La mujer huyó del Estado de México luego de presuntamente arrojar a su novia de una terraza

Por este motivo la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aprehendió a María Elizabeth en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, por la posible comisión del delito de feminicidio cometido en agravio de su novia.

Se espera que en las próximas horas la acusada sea presentada ante un juez de control quien giró la orden de aprehensión en su contra para que dé inicio la audiencia en la que se califica de legal la detención.

Posteriormente dará inicio otra etapa, conocida como audiencia inicial, en la que el ministerio público de la Fiscalía General de justicia mexiquense imputará el delito de feminicidio a la mujer detenida.

La Fiscalía la acusa del delito de feminicidio

El impartidor de Justicia escuchará los alegatos del representante social y la defensa de María Elizabeth Elizabeth a quien se le hará saber la acusación en su contra.

El juez de control determinará si existen o no los elementos de prueba suficientes en contra de la joven para decidir si está o no vinculada a proceso por el delito de feminicidio.

Mientras tanto permanecerá tras las rejas del centro de recepción Social conocido como penal de Barrientos en el municipio de Tlalnepantla de Baz próximo a la alcaldía Gustavo a Madero de la Ciudad de México (CDMX).