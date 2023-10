7 años de sufrimiento: Madre de Marichuy describe el feminicidio de su hija

Luego de la captura de Gabriel Eduardo “N” por el presunto feminicidio de María de Jesús Jaimes Zamudio, conocida por sus seres queridos como Marichuy, su madre visitó los estudios de Hechos AM para externar sus preocupaciones por que el responsable no sea liberado y, además, para pedir el apoyo de la ciudadanía para ejercer presión sobre las autoridades.

Y es que Yesenia Zamudio, quien hoy es una activista reconocida, relató el sufrimiento que ha tenido durante más de siete años, pues fue en el 2016 cuando Marichuy fue arrojada desde un quinto piso, concretamente desde un balcón de su departamento, lo que le ocasionó graves lesiones en todo el cuerpo hasta su eventual muerte.

“Mi hija sufrió múltiples fracturas, sufrió mucho... La arrojaron de 12 metros de altura, cayó parada porque se sujetó de ellos... Múltiples de sus huesos se fracturaron, incluso siento que estuvo sufriendo mucho porque estuvo ocho días en el hospital, hasta que su corazoncito ya no soportó y dejó de latir”, describió Yesenia.

Detienen al presunto feminicida de Marichuy, estudiante del IPN que fue arrojada de un edificio | FGJ

Marichuy se estaba desangrando en el hospital tras ser arrojada desde su balcón

Al comentar la intensa y desgarradora lucha por la que ha pasado desde entonces, la mamá de Marichuy no pudo evitar recordar la semana en la que su hija estuvo luchando por su vida, por lo que recordó los momentos más duros que quedaron en su memoria, motivo por el que exige que el presunto feminicida no sea liberado bajo ninguna causa.

“Es horrible, yo recuerdo cuando la vi por primera vez, sangraba por los oídos, por la nariz, por el fémur. Cuando la levantaron de la camilla para trasladarla, se cayó una férula y fácil salió un litro de sangre. La estaban dejando morir en el hospital (...) Me destruyeron la vida, todo... También ha mermado mi salud, mi energía. Yo lo que le pido a Dios es que alcance a ver que haya justicia para mi hija, porque es una promesa que le hice”, sentenció.

¿Qué pasó con Gabriel Eduardo “N”?

Al comentar la situación de Gabriel Eduardo “N”, la principal preocupación de Yesenia Zamudio gira en torno a que no salga libre con base en mentiras, pues asegura que buscará todos los medios para que no esté en prisión y lo calificó como un individuo “sin escrúpulos”.

“Está detenido, pero mientras no haya una sentencia no me voy a sentir más segura. Como les decía, es una pequeña luz en el camino, pero en realidad sus abogados están buscando la forma en que él salga en libertad. Le pido a la sociedad civil que me apoyen, que presionemos a las autoridades para que no se dejen convencer por ese mentiroso, asesino, sin escrúpulos”.

“Lo que sí pido, exijo y ruego es que no lo dejen en libertad, porque podría decir muchas cosas, porque se va a defender; va a mentir como lo ha hecho hasta este tiempo” Yesenia Zamudio para Hechos AM

Por último, Yesenia expresó que le atemoriza que la impunidad permita que uno de los presuntos asesinos de su hija quede en libertad, situación que la hace sentir angustiada y que no le permite sentir la sensación de justicia por el terrible feminicidio de Marichuy, quien era estudiante del Instituto Politécnico Nacional y que murió con 19 años.