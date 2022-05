Si bien el delito de ‘homicidio’ incluye el asesinato de hombre y mujeres por igual, para que un feminicidio sea considerado como tal, la víctima debe ser privada de la vida por razones de género, pero ¿cuál es esa diferencia?

Bueno, pues existen 7 puntos que indican si se trata o no de feminicidio, si se cumple alguno o varios, estaremos hablando de uno:



La primera es que la víctima presente signos de violencia sexual.

Deben haber pruebas de lesiones o mutilaciones antes o después de la muerte de la víctima.

Si la víctima tenía antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar.

Debe haber antecedentes de amenazas, acoso o lesiones.

Que exista una relación de confianza o sentimental entre la víctima y la persona feminicida.

Que la mujer haya sido incomunicada antes de su muerte.

Y por último, que el cuerpo de la víctima sea exhibido en algún lugar público.

feminicidio, Edomex

¿Sólo los hombres pueden cometer un feminicidio?

Y aquí tenemos que hacer dos aclaraciones: la primera es que el Código Penal no especifica si un feminicidio solamente lo pueden cometer hombres, por lo que otra mujer podría ser juzgada bajo este delito.

La segunda, que los asesinatos de mujeres bajo ciertas circunstancias sean tipificados como feminicidio, no quiere decir que la violencia contra los hombres no exista, no importe o que no haya muchos casos de homicidios, nada de eso.

¿Todos los asesinatos de mujeres son considerados un feminicidio?

Sin embargo, las razones por las que 229 mujeres fueron asesinadas durante el primer trimestre del 2022 tuvieron origen en su género, es decir, únicamente por el hecho de ser mujeres.

Por lo tanto, si una persona priva de la vida a una mujer durante un asalto, NO sería considerado un feminicidio; si por el contrario, fue su novio el que lo hizo y cumplía con alguno de los puntos anteriores, entonces sí entraría dentro de dicho delito.

Ahora ya sabes cuál es la diferencia entre un feminicidio y un homicidio.