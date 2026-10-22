Más de un año después, cae chofer de autobús de Monterrey que atropelló a hombre tras altercado vial

Un año y ocho meses después, las autoridades de Nuevo León anunciaron la captura de José Alberto “N”, de 30 años, chofer de un autobús de la Ruta 107 de Monterrey, señalado por la muerte de Alexis Lira, de 26 años.

El joven murió tras ser arrollado y prensado contra otra unidad de transporte urbano durante un conflicto vial que conmocionó a Monterrey en febrero de 2025 y generó opiniones divididas entre quienes defendían al conductor y quienes exigían justicia para la víctima.

Caída del operador de la Ruta 107: así fue la detención en García

La Fiscalía de Nuevo León informó que la captura se realizó mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de homicidio. Detectives de la Agencia de Investigaciones localizaron al hombre y lo detuvieron en la avenida del Hospital, en el cruce con la calle Hospital de los Ángeles, en la colonia Valle de San Blas, en el municipio de García.

Cómo ocurrió el percance vial que dejó un joven sin vida en Monterrey

Cabe recordar que los hechos ocurrieron el 19 de febrero de 2025 sobre la avenida Díaz Ordaz en Monterrey. Ese día, Alexis viajaba con su padre y un empleado en una camioneta tipo pickup mientras realizaban labores de recolección de desperdicios.

Durante el trayecto sucedió un altercado con el operador de la Ruta 107. Tras la discusión, Alexis y su padre descendieron de la camioneta para reclamarle al chofer por los daños que presuntamente habían ocasionado durante el conflicto vial.

Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que el conductor presuntamente aceleró el camión y arrolló al joven. Alexis quedó prensado contra otra unidad de transporte urbano y sufrió múltiples lesiones que le provocaron la muerte.

Por qué el caso de Alexis Lira causó polémica en Nuevo León

El caso generó controversia, ya que algunas personas en redes sociales defendieron al chofer del autobús al considerar que habría intentado evitar una agresión tras el reclamo de la víctima y su padre. Otros sectores exigieron justicia para Alexis Lira y cuestionaron la actuación del conductor durante el altercado.

Tras su detención, José Alberto “N” fue internado en un Centro de Reinserción Social estatal, donde enfrentará el proceso legal correspondiente por su presunta responsabilidad en los hechos.

Con información de Carlos Enríquez.