Se “apagó" su operación: Cae “El Semáforo” o “Señor de las Luces”, presunto sucesor de “El Tanque”, del CJNG

Fuerzas de seguridad detuvieron a Carlos “N”, alias “El Semáforo”, “Semo” o “Señor de las Luces”, supuesto sucesor de Iván “N”, “El Tanque”, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido en Zapopan, Jalisco, el 5 de octubre de 2026.

Fue detenido por personal de la Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Quién es "El Semáforo”, “Semo” o “Señor de las Luces”?

Carlos “N”, alias “El Semáforo”, “Semo” o “Señor de las Luces”, fue detenido junto con Ana Gabriela “N”, en el estado de Oaxaca. De acuerdo con los informes de las autoridades, ambos son presuntos integrantes de un grupo delictivo vinculado con secuestros y homicidios, en San Juan Bautista Tuxtepec, en ese estado.

Labores de recolección y análisis de información, inteligencia naval y de la coordinación de la AIC con el área de operaciones especializadas de Marina, permitieron detenerlo.

Carlos "N" es presunto jefe regional de un grupo delictivo relacionado con actividades delincuenciales en Boca del Río y San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como en los límites con Oaxaca. Mientras que Ana Gabriela “N” es señalada como presunta operadora logística del grupo delictivo en esa misma zona.

Decomisan drogas y granadas a Carlos “N”, “El Semáforo”

Los agentes de seguridad les aseguraron sustancias ilícitas, armas y granadas, así como 12 vehículos y un inmueble, cuyo valor estimado de estos bienes asciende a 8 millones 837 mil pesos.

Ambos detenidos fueron trasladados en un helicóptero naval de Tuxtepec, Oaxaca, a la Base Aeronaval de Veracruz, para posteriormente ser llevados en avión a la Ciudad de México (CDMX) y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente