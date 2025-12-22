Con 37 MDP y armas atraparon a dos hombres en Naucalpan, Estado de México

Detuvieron a dos hombres que viajaban armados y con 37 millones de pesos en una camioneta en Naucalpan, Estado de México. El aseguramiento ocurrió durante una revisión de rutina en la zona de Lomas Verdes, uno de los puntos más transitados del municipio, y forma parte de las acciones para combatir delitos de alto impacto.

Los hechos ocurrieron mientras elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México realizaban recorridos preventivos. Al circular por la avenida Lomas Verdes, los uniformados detectaron una camioneta Dodge Durango, color gris y con blindaje, en la que viajaban dos hombres que manipulaban objetos en su interior.

Al notar la presencia policial, los ocupantes mostraron una actitud nerviosa y arrojaron varios objetos al asiento trasero, lo que llamó de inmediato la atención de los agentes y motivó que se les marcara el alto para una revisión.

Se negaron a bajar de la camioneta y descubrieron armas en Naucalpan

Pese a las indicaciones verbales, los tripulantes se negaron en dos ocasiones a descender del vehículo. A simple vista, los policías observaron que dentro de la camioneta había armas de fuego y varios paquetes con dinero en efectivo, por lo que solicitaron el apoyo de una grúa para trasladar la unidad ante el Ministerio Público.

37 millones de pesos sin comprobar su legal procedencia en Edomex

Ya en presencia de la autoridad y con un representante legal, se realizó una inspección más detallada del vehículo. En el interior fueron localizadas dos armas de fuego cortas, cuatro cargadores, cartuchos útiles y la cantidad de 37 millones de pesos en efectivo, de los cuales los ocupantes no pudieron comprobar su procedencia legal.

Este hallazgo reforzó las sospechas de que el dinero podría estar relacionado con operaciones de recursos de procedencia ilícita, además de la portación y posible tráfico de armas.

Dos detenidos en Naucalpan

Derivado de los indicios, las autoridades detuvieron a Iván “N”, de 37 años, y José “N”, de 53, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su probable participación en delitos relacionados con armas de fuego , resistencia y manejo de dinero de origen ilegal.

Las investigaciones continúan para determinar el origen del efectivo, el destino de las armas aseguradas y si los detenidos están vinculados con otros hechos delictivos en la región.