Capturan otra vez a “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas, en plaza de Monterrey

En un golpe a la estructura hereditaria del narcotráfico en el noreste del país, autoridades de Nuevo León lograron la captura de Mario Alberto Cárdenas Medina, alias “El Betito” o “El Beto”. El detenido es identificado como una figura clave en la jerarquía del Cártel del Golfo (CDG), ya que se trata del hijo de Mario Cárdenas Guillén (“El M1”) y sobrino del fundador de Los Zetas y exlíder del cártel, Osiel Cárdenas Guillén.

La detención se registró la noche del domingo 21 de diciembre de 2025, alrededor de las 19:09 horas, tras un operativo de inteligencia desplegado en una zona comercial de alta plusvalía al sur de Monterrey.

Así cayó "El Betito", sobrino de Osiel Cárdenas, en Monterrey

Elementos del Grupo de Coordinación Metropolitana y la Policía Estatal ubicaron al capo en el estacionamiento de una plaza comercial sobre la Avenida Lázaro Cárdenas, entre Alfonso Reyes, en la colonia 39.

"El Betito", quien vestía playera negra, pantalón de mezclilla y tenis verdes, se encontraba a bordo de una camioneta tipo pick-up acompañado por dos sujetos: Raúl “N” (45 años) y Kevin Alberto “N” (19 años). Al notar la presencia policial, intentaron huir hacia la arteria principal, pero fueron interceptados metros adelante.

En el lugar se aseguró un arsenal y drogas que confirman su peligrosidad:



Un arma larga y una corta.

Siete cartuchos útiles.

44 bolsas con una sustancia similar al cristal .

. Una báscula digital.

Cae “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas; lo capturaron como hombre clave del Cártel del Golfo en Monterrey

¿Quién es "El Betito" del Cártel del Golfo

Mario Alberto Cárdenas Medina, de 43 años, no es un criminal común. Su linaje lo coloca en la cúpula histórica del narcotráfico en Tamaulipas. Es hijo de “El Gordo” Cárdenas (extraditado a EE.UU. y sentenciado en Texas) y sobrino de “Tony Tormenta”. Las agencias de inteligencia, incluida la ATF de Estados Unidos, lo señalan como cabeza operativa y administrativa del cártel, encargado de la recepción de droga en Playa Bagdad, Tamaulipas.

Físicamente, el Registro Nacional de Detenciones lo describe como un hombre de complexión robusta (aprox. 107 kg), tez clara, cabello chino y barba cerrada.

El historial de "El Betito" refleja las fallas del sistema judicial. Esta no es su primera vez tras las rejas:



2009: Detenido en Matamoros por el Ejército; fue liberado poco después al declararse ilegal su detención.

Detenido en Matamoros por el Ejército; fue liberado poco después al declararse ilegal su detención. 2019: La FGR lo capturó en una plaza de Naucalpan , Estado de México. Pasó tres años en el penal del Altiplano .

La FGR lo capturó en una plaza de , Estado de México. Pasó tres años en el penal del . 2022: Un juez federal lo absolvió y ordenó su libertad, argumentando "duda razonable" sobre la portación de armas y drogas. Incluso obtuvo un amparo contra su extradición a EE.UU. en diciembre de ese año.

Actualmente, "El Betito" se encuentra detenido en las instalaciones de la FGR en Escobedo, Nuevo León, a la espera de que esta vez, la justicia logre retenerlo.