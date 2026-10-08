Cárteles que controlan la CDMX en 2026: los peligrosos narcotraficantes que cayeron en la capital

El crimen organizado no conoce fronteras y en la Ciudad de México (CDMX) se han instalado algunos cárteles, pero en esta zona del país narcotraficantes que lideraron ciertas organizaciones fueron detenidos o abatidos.

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) publicó que Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, el hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, fue visto por última vez en la CDMX y actualmente está prófugo.

Narcotraficantes detenidos en CDMX: de "La Reina del Pacífico" al hijo de "El Señor de los Cielos"

"La Reina del Pacífico"

El 28 de septiembre de 2007 fue detenida en un restaurante al sur de la capital, Sandra Ávila Beltrán, "La Reina del Pacífico", señalada como enlace entre organizaciones del narcotráfico colombiano y el Cártel de Sinaloa.

Tan talentosa era para los negocios que terminó involucrándose en el mundo de las drogas; pero a pesar de ser acusada de lavado de dinero, tráfico de drogas y delincuencia organizada, salió de prisión en 2015.

"El Rey Zambada"

El 20 de octubre de 2008, tras un enfrentamiento en la colonia Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero, fue capturado Jesús Reynaldo Zambada García, apodado "El Rey Zambada" y hermano de "El Mayo" Zambada.

El Rey Zambada podrian sentenciarlo de por vida

"El Vicentillo"

El 19 de marzo de 2009, Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo", hijo mayor de "El Mayo" Zambada, fue capturado en una lujosa residencia de Jardines del Pedregal.

El juicio por narcotráfico contra el mexicano Vicente Zambada, previsto para el 13 de febrero, será aplazado de manera indefinida.

"El Ingeniero"

El 1 de abril de 2009, cayó otro personaje de alto perfil, Vicente Carrillo Leyva, "El Ingeniero", hijo Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos" del Cártel de Juárez. La detención se registró en Lomas de Chapultepec.

Juez jalisciense dicta auto de formal prisión en contra de Vicente Carrillo Leyva, alias El Vicentillo.

"El Licenciado"

Casi una década después, el 2 de mayo de 2017, detuvieron a Dámaso López Núñez, "El Licenciado", uno de los hombres de mayor rango dentro del Cártel de Sinaloa.

Dámaso López Nuñez, “El Licenciado”, fue extraditado a EU.

"El Ojos"

El mismo año, el 20 de julio, en la colonia La Conchita, fue abatido Felipe de Jesús Pérez Luna, "El Ojos", identificado como líder del Cártel de Tláhuac.

¿Qué cárteles del narcotráfico operan en CDMX?

Según investigaciones de la DEA, hay presencia y actividades de al menos seis cárteles en la ciudad. Entre ellos se encuentran:



Cártel del Noreste

Cártel del Golfo

La Familia Michoacana

La Nueva Familia Michoacana

Cártel Jalisco Nueva Generación

Cártel de Sinaloa

Con la facción de "Los Mayos", encabezada por el Mayito Flaco, quien estuvo en la Ciudad de México.

Estas estructuras se suman a grupos locales como La Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac, que han mantenido disputas por el control de actividades como el narcomenudeo, extorsión o cobro de piso. La Ciudad de México se ha convertido en un punto estratégico para las organizaciones criminales que buscan ampliar sus redes de negocio.