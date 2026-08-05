Asesinato del influencer César Gastélum | Publicaciones en redes sociales son investigadas por presunta relación con grupo delictivo

El Gabinete de Seguridad informó que, tras el asesinato del creador de contenido César Gastélum, una de las líneas de investigación contempla diversas publicaciones en las que la víctima hacía alusión a una facción de un grupo delictivo.

Las autoridades también analizan cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables. El creador fue baleado mientras realizaba una transmisión en vivo y el momento quedó registrado en video.

En relación con el homicidio de un creador de contenido ocurrido en Culiacán, Sinaloa, donde sujetos armados realizaron una agresión directa, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la @FiscaliaSinaloa, colabora en las investigaciones para esclarecer los hechos. Entre las… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 5, 2026

¿Cómo fue el ataque armado donde asesinaron al influencer César Gastélum?

César Gastélum realizaba un reto durante una transmisión en vivo al momento en que fue atacado; iba acompañado por dos personas más y todos iban vestidos de repartidores de comida.

Un ataque armado contra el creador de contenido e influencer, César Gastélum, conocido en redes sociales como 'Cesarín', provocó una movilización de emergencia en el Desarrollo Urbano Tres Ríos a unos metros de la Fiscalía General del Estado, en Culiacán, Sinaloa.

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El ataque armado sucedió en la avenida Sánchez Alonso y quedó grabado en video, ya que el creador de contenido se encontraba realizando una transmisión en vivo para sus seguidores al momento de la agresión; asimismo, aunque en plataformas digitales se difundieron reportes sobre su fallecimiento, las autoridades aún no han emitido una confirmación oficial al respecto.

Influencers asesinados por el narco

En medio de la ola de violencia que azota a Sinaloa con ataques armados, balaceras y asesinatos, los creadores de contenido de la región se han convertido en víctimas de la mira del crimen organizado. Casos como el de Justin Paul, conocido como ‘El Pinky’, cuyo cuerpo fue localizado atado y con impactos de bala en “La Costerita”, se suman a una lista de influencers asesinados en el estado tras aparecer en videos de interrogatorios vinculados a grupos criminales.

La persecución contra figuras públicas y creadores de contenido también se ha manifestado mediante la difusión de volantes lanzados desde una avioneta con fotografías de 25 personas, algunas marcadas con la leyenda “eliminado”, acusándolas de ser supuestos colaboradores financieros de facciones delictivas. Entre los nombres afectados o vinculados figuran personas con las que ‘El Pinky’ realizó colaboraciones, tales como Leobardo Aispuro Soto ‘El Gordo Peruci’, Adrián Antonio López Iribe, Jesús Miguel Vivanco García ‘El Jasper’, y Juan Carlos ‘El Chilango’.

A esta situación de inseguridad se suman atentados directos contra propiedades de figuras públicas, como el ataque armado con explosivos contra la casa de los padres de ‘Markitos Toys’ en Culiacán y ahora con el asesinato de César Gastélum. Estos hechos ocurren en el contexto de una disputa armada prolongada en la entidad que continúa afectando a diversos sectores de la población.