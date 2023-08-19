Manuel Velasco habría sido encañonado por policías de Coatzacoalcos, en Veracruz

Durante la tarde de este viernes 18 de agosto, Manuel Velasco fue detenido por autoridades estatales de Veracruz en el municipio de Coatzacoalcos, en medio de su gira para posicionarse como aspirante a liderar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

El senador con licencia por el Partido Verde Encuentro por México (PVEM) denunció haber sido retenido durante al menos 30 minutos y que los oficiales no se identificaron ni le indicaron los motivos, pues incluso aseguró haber sido encañonado junto a su chofer antes de realizar su respectiva identificación.

Tras media hora parados y luego de una interrogación, los dos fueron liberados y ya se encuentran de regreso a Chiapas, no sin antes haber denunciado el acto y asegurar que en ningún momento ha tenido contacto con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

🚨 Manuel Velasco fue retenido en Coatzacoalcos por la policía estatal de #Veracruz



Un convoy le cerró el paso, encañonó a su chofer, los interrogaron y después de 30 minutos se fueron del lugar. pic.twitter.com/ihrgtD6ESY — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 19, 2023

¿Cómo detuvieron a Manuel Velasco en Veracruz?

Manuel Velasco dio a conocer que oficiales estatales le cerraron el paso y solicitaron su identificación junto a la de su chofer. Tras difundir el video a través de redes sociales se pudo apreciar a una camioneta de la Policía Estatal, con hombres armados a su alrededor, justo en frente de su camioneta.

Minutos después de que se difundiera la noticia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz emitió un comunicado en el que calificó de "imprecisa" la información que circuló sobre el posible exceso de fuerza contra el chofer y el senador.

"Los efectivos se apegaron a los protocolos establecidos durante la implementación de operativos y filtros de seguridad", escribió la dependencia mediante sus canales oficiales.

📰 #SSPInforma: Con relación a las notas que han sido publicadas en diferentes medios de comunicación, haciendo mención a un presunto exceso de fuerza contra el chofer y equipo de seguridad del Senador con licencia Manuel Velasco. pic.twitter.com/uMzcQ2kDB8 — SSP Veracruz (@SP_Veracruz) August 19, 2023

¿Qué dijo la SSP de Veracruz sobre la detención de Manuel Velasco?

De acuerdo con lo comunicado por las autoridades del estado, en todo momento se aplicó la detención "en apego a los derechos humanos de todo ciudadano", ya que el protocolo indicaba investigar a los automóviles con vidrios polarizados y verificar la situación.

"Los tripulantes continuaron su camino sin contratiempos", sentenció la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

