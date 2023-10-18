¡Arma tu ofrenda! Comienza la venta de calaveritas de azúcar por Día de Muertos

FIA | Recuerda que la ofrenda de Día de Muertos no está completa sin las calaveritas

FIA | Su origen viene de la cultura mesoamericana, donde la muerte representaba la conclusión de una etapa en la vida

FIA | Las calaveritas en la ofrenda de Día de Muertos 2023 , sirven para recordar a los muertos

FIA | La temporada fuerte para vender las calaveritas comienza a partir del 10 de octubre

FIA | A unas semanas del Día de Muertos , los comerciantes ya han comenzado a venderlas

FIA | Las calaveritas de azúcar son uno de los dulces emblemáticos del Día de Muertos

Sabemos que una ofrenda de Día de Muertos no está completa sin las famosas calaveritas de azúcar, y a unos cuantos días de celebrar una de las fechas más importantes de México, estos dulces ya han comenzado a verse en distintos establecimientos del país.

El Día de Muertos 2023 es una de las tradiciones más emblemáticas de nuestro país, pues es una fecha en que las y los mexicanos recuerdan a los seres queridos que ya partieron, celebrando su vida y recuerdos con ellos.

¿Dónde comprar calaveritas de azúcar?

A unas cuantas semanas de que llegue el Día de Muertos, las y los comerciantes ya han comenzado a vender los distintos elementos que lleva una ofrenda, entre ellos las calaveritas de azúcar, pero ¿En dónde puedo comprarlas?

Existen distintos lugares para comprar calaveritas de azúcar como el supermercado, mercados y hasta en las tienditas de la esquina; sin embargo, el precio de estos dulces dependerá del sitio en el que se compren.

De acuerdo con algunos comerciantes, a partir del 10 de octubre, es la temporada fuerte para vender las calaveritas de azúcar, pues las personas buscan estos elementos para sus ofrendas.

|GOBIERNO DE MÉXICO

¿Cuántos tipos de calaveritas existen en México?

Las calaveritas son uno de los dulces distintivos del Día de Muertos 2023, y a pesar de que las de azúcar son las más populares, existen otros tipos de sabores, ¿Los conoces?

Chocolate.

Cereal.

Amaranto.

Caña de azúcar.

¿Qué significa las calaveritas de azúcar en la ofrenda de Día de Muertos?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, las calaveritas en la ofrenda de Día de Muertos 2023, sirven para recordar a los muertos, así como el destino que todos compartiremos algún día.

El origen de las calaveritas viene de la cultura mesoamericana, y es que la muerte, para los antiguos mesoamericanos representaba solo la conclusión de una etapa de vida, pues esta podría extenderse a otro nivel.

Antes era muy común que las personas conservaran los cráneos, mostrándolos durante los rituales que simbolizaban el término de este ciclo.