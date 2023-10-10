Día de Muertos 2023: ¿Cómo diferenciar cempasúchil chino y mexicano?

Se acerca el Día de Muertos 2023, una de las festividades favoritas de todos los mexicanos al ser días llenos de color y tradición. Durante esta temporada es común encontrar a la venta la flor de cempasúchil, un elemento decorativo que no puede faltar en cada ofrenda.

Aunque podría pensarse que el cempasúchil de origen mexicano es la flor que se encuentra a la venta durante el Día de Muertos, en realidad es la china la que domina el mercado actual, pero, ¿cuáles son las diferencias?

¿Cómo se llama el cempasúchil chino?

La flor de cempasúchil chino es conocida como 'Marigold', una especie que fue modificada genéticamente en los laboratorios para crear las variantes del cempasúchil mexicano y así incrementar el número de las flores en nuestro país.

Por otro lado, el nombre de cempasúchil mexicano proviene del náhuatl Cempohualxochitl, que significa “flor de 20 pétalos o de varias flores". Este ejemplar natural anaranjado es originario de nuestro país y tuvo una gran importancia para los mexicas, quienes creían que era similar al Sol, razón la ponían en los altares del Día de Muertos.

Aunque podría parecer que la flor es casi idéntica a la mexicana, la realidad es que sí pueden diferenciarse, ya que las personas en Asia la compran como una planta de ornato que se vende en maceta y no con fines ceremoniales como en México.

En China se le conoce como una flor ‘marchita’, porque es incapaz de germinar. Mientras que en nuestro país hace referencia al retorno transitorio de las ánimas de difuntos.

¿Cómo saber si el cempasúchil es chino?

En México, la venta de cempasúchil se encuentra a cargo, principalmente, de los floricultores en Xochimilco y Tláhuac. Lamentablemente, con el crecimiento del mercado de la flor china estos se han visto reemplazados en los mercados tradicionales de México.

A pesar de que ambas flores no tienen gran diferencia, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomienda optar por el cempasúchil mexicano debido a que su adquisición ayuda a impulsar la economía de nuestro país.

Existen algunas diferencias que pueden ayudar a identificar el cempasúchil chino del mexicano, por ejemplo:



El ejemplar mexicano generalmente se vende en los mercados tradicionales en ramo, y no en maceta.

El cempasúchil chino tiene un tallo largo y erguido.

Las flores chinas son más pequeñas que las mexicanas

Las semillas de Asia no germinan y la planta muere más rápido que la original.

Finalmente, al germinar, las flores del cempasúchil tradicional no son idénticas entre sí, pues las chinas tienen un color más opaco; las nacionales son de color naranja, amarillo y rojo.