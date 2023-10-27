¡Por todo México! Calaveras monumentales iluminan estados por Día de Muertos 2023

El Día de Muertos 2023 se vive al máximo en el norte, centro y sur de México, razón por la que miles de personas disfrutan exposiciones de catrinas, cráneos y hasta calaveras monumentales colocadas en los senderos y plazas principales de toda la República.

El talento de los artesanos, colectivos y voluntarios es expresado en cada una de estas piezas que enaltecen la cultura mexicana y también atraen la mirada de turistas internacionales.

Si estás interesado en vivir una verdadera noche de Día de Muertos 2023 entonces toma nota de esta lista con lugares únicos para disfrutar de las calaveras monumentales que se instalarán por todo el país para recordar a los difuntos y convivir con la familia y amigos.

¿Dónde ver catrinas, cráneos y calaveras monumentales?

La lista incluye exposiciones que, en muchos casos, ya fueron inauguradas, mientras que otras tendrán su apogeo durante el fin de semana del Día de Muertos 2023, pero en prácticamente todos los casos serán retiradas hasta el 5 de noviembre, por lo que habrá tiempo suficiente para disfrutar de los cráneos, catrinas y calaveras monumentales.

Hasta el momento, en los sitios en los que habrá exposición son los siguientes:



Saltillo , Coahuila : En el municipio habrá un altar de muertos monumental, pero la celebración del Día de Muertos 2023 seguirá con la exposición de cráneos monumentales instalados por todo el Centro Histórico.

, : En el municipio habrá un altar de muertos monumental, pero la celebración del seguirá con la exposición de instalados por todo el Centro Histórico. Ajalpan , Puebla : El parque Hidalgo de Ajalpan tendrá calaveras monumentales dedicadas a la Catrina, el Canastero, la Panadera, entre otras que superarán los 10 metros de altura.

, : El parque tendrá dedicadas a la Catrina, el Canastero, la Panadera, entre otras que superarán los 10 metros de altura. San Luis Potosí : La capital vive la fiesta al máximo con un altar de muertos dedicado a personajes ilustres de la entidad, pero también colocará 30 calaveras monumentales en la Plaza de Armas.

: La capital vive la fiesta al máximo con un altar de muertos dedicado a personajes ilustres de la entidad, pero también colocará 30 calaveras monumentales en la Plaza de Armas. Coatzacoalcos, Veracruz : El sur de México no se queda atrás y en Veracruz todos podrán disfrutar de tres calaveras monumentales instaladas en los parques Miguel Hidalgo e Independencia.

: El sur de México no se queda atrás y en Veracruz todos podrán disfrutar de tres instaladas en los parques Miguel Hidalgo e Independencia. Zacatecas : Sus habitantes recibirán el Festival Xantolo, una celebración de la Huasteca Potosina que se extenderá hasta la capital de Zacatecas y que incluirá altares, adornos monumentales y 10 calaveras monumentales .

: Sus habitantes recibirán el Festival Xantolo, una celebración de la Huasteca Potosina que se extenderá hasta la capital de Zacatecas y que incluirá altares, adornos monumentales y 10 . Atlixco, Puebla: El municipio realizará su tradicional Festival Valle de Catrinas en el que se podrá disfrutar de los altares y catrinas monumentales que se distribuirán por toda la ciudad.

¿Cuándo es la celebración del Día de Muertos 2023?

En México, si bien los días 1 y 2 de noviembre son las fechas más concurridas del Día de Muertos 2023, la realidad es que en todo el país se recuerda a los fieles difuntos desde el 28 de octubre y hasta el 3 de noviembre.

Así es como durante casi toda una semana los mexicanos colocan ofrendas y altares, adornados siempre con flores de cempasúchil, el papel picado que no puede faltar, así como las calaveritas de azúcar, pan y otros objetos que varían según la región.

"Las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas tenía un gran significado porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte", explica la Secretaría de Cultura respecto al Día de Muertos 2023.