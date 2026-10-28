Día de Muertos 2026 en Pátzcuaro y Janitzio: así es la velación purépecha en los cementerios lacustres

La región del lago de Pátzcuaro, en Michoacán, conserva una de las tradiciones más representativas del Día de Muertos en México: l a velación purépecha, una ceremonia en la que las familias honran la memoria de sus difuntos con velas, flores, alimentos y ofrendas durante la Noche de Ánimas.

Esta celebración se realiza en distintas comunidades de la zona lacustre, entre ellas Janitzio, Tzintzuntzan e Ihuatzio; sus panteones son algunos de los espacios donde se lleva a cabo el ritual, aunque cada localidad mantiene sus propias costumbres; por eso, la tradición no se limita a una sola isla ni a un único cementerio.

¿Qué es la velación purépecha y qué significa?

Conocida como Animecha Kejtzitakua, expresión que se traduce como ofrenda a las ánimas, esta celebración forma parte de la cosmovisión del pueblo purépecha; su propósito es honrar a quienes fallecieron mediante una ceremonia familiar y comunitaria que conserva elementos ancestrales y prácticas religiosas.

Durante la velación, los familiares colocan arcos de flores, velas, alimentos y otros objetos vinculados con sus seres queridos; es una celebración.stos elementos forman parte de la bienvenida simbólica a las ánimas y expresan el vínculo que las familias mantienen con sus difuntos.

¿Qué son los cementerios lacustres de Pátzcuaro?

El término se refiere, en este contexto, a los panteones ubicados en las comunidades que rodean el lago de Pátzcuaro y en sus islas. No se trata de una categoría especial de cementerios, sino de espacios que forman parte del paisaje cultural de la región.

Janitzio es uno de los lugares más conocidos por sus velaciones nocturnas, pero también hay celebraciones en Tzintzuntzan, Ihuatzio y otras localidades. Aunque comparten el propósito de recordar a los difuntos, los rituales presentan diferencias según las tradiciones de cada comunidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DÍA DE MUERTOS: POR QUÉ EL XOLOITZCUINTLE NO SIEMPRE AYUDA A CRUZAR EL MICTLÁN

¿Por qué Janitzio es especial durante la Noche de Ánimas?

Para el pueblo purépecha de Janitzio, la Noche de Ánimas representa mucho más que una conmemoración de los difuntos. De acuerdo con la Secretaría de Cultura de Michoacán, en su cosmovisión la muerte se relaciona con el ciclo natural de la vida y el regreso a la Madre Tierra.

La dependencia explica que el concepto purépecha Jatsïntani se relaciona con la idea de sembrar: el cuerpo vuelve a la tierra, como parte de una concepción espiritual que entiende la muerte como una continuidad y no únicamente como una pérdida.

Esta creencia ayuda a comprender por qué las familias se reúnen en los panteones durante la velación. Las velas, las flores, los alimentos y las oraciones forman parte del homenaje a sus seres queridos y del vínculo que mantienen con quienes fallecieron.

Janitzio destaca por la fuerza comunitaria con la que conserva esta ceremonia y por su ubicación en el lago de Pátzcuaro, donde su panteón se ha convertido en una de las imágenes más representativas del Día de Muertos en Michoacán. Sin embargo, la tradición también permanece viva en otras comunidades de la región lacustre, cada una con sus propias costumbres.

Por ello, la Animecha Kejtzitakua, conocida como la ofrenda a las ánimas, no debe entenderse únicamente como una imagen de tumbas iluminadas; es una tradición transmitida entre generaciones que mantiene viva la memoria de los difuntos y la identidad cultural del pueblo purépecha.