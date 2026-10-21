Día de Muertos: por qué el xoloitzcuintle no siempre ayuda a cruzar el Mictlán

El xoloitzcuintle es uno de los animales más relacionados con el Día de Muertos, pero la tradición mexica sobre el viaje al Mictlán tiene un detalle poco conocido: el color del perro podía determinar si ayudaba al alma de una persona a cruzar el río hacia el inframundo .

La leyenda cuenta que, después de morir, las personas debían emprender un recorrido hacia el mundo de los muertos y enfrentar distintos obstáculos; en uno de ellos necesitaban la ayuda de un perro; sin embargo, no todos estaban dispuestos a acompañarlas.

¿Qué dice la leyenda del perro que cruza el Mictlán?

Según este relato, el alma del difunto llegaba al río Chiconahuapan, donde necesitaba encontrar un compañero que le permitiera llegar a la otra orilla, la tradición señala que los perros blancos rechazaban la tarea para no ensuciarse, mientras que los negros tampoco aceptaban porque consideraban que ya estaban sucios.

En esta versión, los animales de tonalidad bermeja o café eran quienes ayudaban a cruzar; después de superar ese paso, el alma podía continuar su camino hasta encontrarse con Mictlantecuhtli, la deidad mexica asociada con la muerte.

¿Por qué se asocia al xoloitzcuintle con el Mictlán?

La relación entre el xoloitzcuintle y el inframundo se fortaleció con el tiempo; las primeras investigaciones sobre perros encontrados en entierros prehispánicos asociaron esos restos con los ejemplares sin pelo, una raza originaria de México.

Sin embargo, los hallazgos arqueológicos posteriores mostraron que también se enterraban otras clases de perros, por eso, la función espiritual atribuida a estos animales no dependía exclusivamente de que fueran xoloitzcuintles.

¿Qué color debe tener el perro para ayudar a cruzar el Mictlán?

En la versión de la leyenda recogida en estudios antropológicos, el perro bermejo o café es el que auxilia al difunto. Otra variante popular atribuye esa función al xoloitzcuintle gris jaspeado y señala que los ejemplares negros o blancos no podrían cumplirla.

Estas diferencias muestran que existen distintas versiones de la tradición; no hay que confundirlas con una regla histórica única.

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¿El xoloitzcuintle es el perro de la leyenda del Mictlán?

Aunque el xoloitzcuintle se convirtió en el principal representante de esta creencia, la arqueología ha demostrado que los antiguos habitantes de México también enterraban a sus muertos junto a perros de otras características. Las primeras investigaciones relacionaron los restos encontrados con los ejemplares sin pelo, pero los descubrimientos posteriores ampliaron esa interpretación.

¿Cuál es el papel del perro en las creencias mexicas?

En la cosmovisión mexica, la muerte no representaba únicamente el final de la vida, sino una etapa dentro de un ciclo relacionado con la transformación y el renacimiento.

En estas creencias, los perros tenían un vínculo especial con el inframundo por su relación con los restos orgánicos y su participación en el proceso natural mediante el cual la materia regresaba a la tierra.

Esta relación llevó a considerar al perro como un animal que conectaba simbólicamente la vida con la muerte; a partir de esa visión, se le atribuyó la capacidad de acompañar a las almas durante su recorrido al Mictlán, el destino al que llegaban los difuntos según la tradición mexica.

¿Qué dice la arqueología sobre los perros en entierros prehispánicos?

En Tula, Hidalgo, se encontraron restos de alrededor de 30 perros, entre adultos y crías, pertenecientes a distintos tipos; otros descubrimientos documentan entierros humanos acompañados de canes desde hace miles de años.

Estos hallazgos permiten conocer la importancia que tuvieron los perros en las sociedades del México antiguo y ayudan a entender por qué su presencia quedó ligada a las creencias sobre la muerte y el destino de las almas.