¿Sin plan para Día de Muertos y Halloween? Estos son los eventos en CDMX que podrás disfrutar totalmente gratis

El Día de Muertos y Halloween están a la vuelta de la esquina y la Ciudad de México (CDMX) ya huele a cempasúchil y a pan recién horneado. Si andas buscando qué hacer para salir de la rutina y vivir el lado más colorido, festivo y hasta un poco escalofriante de la temporada, te traemos el resumen de todo lo que va a pasar del 25 de octubre al 4 de noviembre de 2026.

Desfiles gigantes y una Catrina que rompe récords

Para arrancar, el Zócalo se va a lucir del 29 de octubre al 2 de noviembre con una ofrenda monumental donde la gran protagonista será una Catrina de cartonería de nada menos que 32 metros de altura. Y si lo tuyo es paseasr por las calles, aparta el 25 de octubre para ver la Mega Procesión de las Catrinas en Reforma. Pero ojo, el plato fuerte llega el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas con el Gran Desfile de Día de Muertos; prepárate para ver carros alegóricos dedicados al mismísimo Juan Gabriel, un contingente de lucha libre y calaveras monumentales marchando con todo rumbo al Mictlán.

El Gran desfile de Día de Muertos será único| IA

Oscuridad, drones y tradición pura

Si buscas algo más profundo y con esa vibra mística que pone la piel de gallina, el destino obligado es Mixquic. Tienen más de 500 años conservando esta costumbre, pero el 2 de noviembre se vive la magia real con "La Alumbrada": el panteón se queda totalmente a oscuras y miles de velas se encienden para guiar a las almas. Ahora, si quieres algo más moderno, lánzate a la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec; armarán una experiencia inmersiva que cierra con un espectáculo nocturno de drones el 4 de noviembre sobre el lago que pinta para estar increíble.

Paseos llenos de flores de Cempasúchil

Si buscas la foto perfecta, del domingo 18 de octubre al domingo 1 de noviembre, Reforma se tapiza de naranja con el Festival Flores de Cempasúchil. Cerca de 140 productores de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco traen el campo a la ciudad entre el Ángel de la Independencia y el Ahuehuete.

Y para llevar la experiencia al siguiente nivel, lánzate al Festival de Día de Muertos en Chapultepec: “La Puerta entre dos mundos”. Del jueves 29 de octubre al miércoles 4 de noviembre, la Segunda Sección del Bosque te espera con "El Sendero del Cempasúchil", un recorrido inmersivo lleno de arte, danza y comida.

El toque urbano y los misterios subterráneos

¿Quieres historias de terror y cultura urbana? El Centro Cultural Futurama armó el plan perfecto y gratis. El 30 de octubre sacarán sus mejores pasos en las batallas de breaking, y para la noche de halloween, el 31 de octubre, contarán las leyendas más turbias del Metro de la CDMX junto a cortos de terror mexicano que seguro no te dejarán dormir. Ahora ya sabes qué puedes hacer durante estas fechas, solo te toca decidir si te vas por el cempasúchil, los sustos en la ciudad o si visitas ambos.