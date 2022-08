Salvan a 4 mil perros beagles en EU; eran vendidos para experimentos

Alrededor de cuatro mil perros beagles están buscando sus hogares definitivos después de que organizaciones de rescate de animales, como The Humane Society of the United States, Homeward Trails Animal Rescue y Kindness Ranch Animal Sanctuary, comenzaron a retirar a los perros de las instalaciones de Envigo RMS LLC en Cumberland, Virginia, que los criaban para venderlos a laboratorios de experimentos animales.

Kitty Block / Dir. Ejecutiva de The Humane Society Of The United States:

Cuatro mil es un gran número. Y tomará 60 días sacar a todos estos animales, y trabajar con nuestros socios de refugio y rescate en todo el país, trabajar con ellos para que estos perros finalmente lleguen a un hogar amoroso”.

En mayo, el Departamento de Justicia de EU demandó a Envigo alegando violaciones de la Ley de Bienestar Animal en las instalaciones.

Los inspectores del gobierno descubrieron que los beagles estaban siendo asesinados en lugar de recibir tratamiento veterinario por condiciones fáciles de tratar; a las madres beagles lactantes se les negó la comida; la comida que recibieron contenía gusanos, moho y heces; y durante un período de ocho semanas, 25 cachorros beagles murieron por exposición al frío.

Otros perros sufrieron heridas cuando fueron atacados por otros perros en condiciones de hacinamiento.

Salvan a 4 mil perritos beagle en EU; eran criados y vendidos para experimentos animales.

Decenas de perritos beagle mueren en experimentos científicos por frío e inanición

El esfuerzo por rescatar a los beagles tiene sus orígenes mucho antes, según Bill Stanley, senador republicano por el distrito 20 de Virginia.

“En 2019, descubrimos que había un lugar en el condado de Cumberland que criaba beagles, hermosos perros beagle para experimentar”, dijo Stanley. “Traté de cerrarlos en 2019, pero no tuve éxito. Pero a lo largo de los años, nunca dejamos de luchar”.

La Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos llevó a 201 beagles a su centro de atención y rehabilitación, donde recibirán cuidados hasta que sean transportados a organizaciones con experiencia en el trato con animales que vienen con traumas como los beagles, como la Sociedad de Massachusetts para la Prevención de la Crueldad contra los animales (MSPCA), Wisconsin Humane y Dakin Humane.

“Hemos podido mantener esa lucha, sacar a esos perros, asegurarnos de que Virginia no sea el lugar donde se crían perros y se crían animales de compañía para experimentos científicos”, aseguró Bill Stanley, senador del estado de Virginia.