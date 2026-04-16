“Un pedido lo cambió todo”: el inicio de un emprendimiento impulsado por redes sociales

En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, el crecimiento de pequeños negocios creados desde casa refleja una tendencia cada vez más presente en México: la transformación de habilidades artesanales en fuentes de ingreso.

Entre redes sociales, creatividad y aprendizaje autodidacta, surgen historias como la de una emprendedora que inició desde cero y que hoy ha logrado consolidar pedidos personalizados y de gran volumen gracias a la constancia y la innovación.

Emprendimientos que ayudan a la economía

El emprendimiento de Itzel inició de forma sencilla: su mamá le enseñó lo básico para tejer y, a partir de ahí, perfeccionó su técnica viendo tutoriales en YouTube . Poco a poco comenzó a replicar modelos y a experimentar con nuevos diseños.

Sin experiencia previa en ventas, costos o tiempos de producción, decidió aceptar su primer pedido: una cobija personalizada con sushi en color negro, uno de los tonos más complicados para trabajar en el tejido. A pesar del reto, logró terminarla en una semana, marcando el inicio de su negocio.

Como muchos emprendedores en México, Itzel comenzó desde cero, enfrentando dudas sobre precios y organización. Esta situación se refleja en el contexto nacional, donde el emprendimiento tiene un papel clave en la economía.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2023 el 95.5 % de las unidades económicas del país eran microempresas, las cuales emplearon al 41.5 % de las personas ocupadas en el país, lo que evidencia su importancia en la generación de empleo.

Con el tiempo, diversificó sus productos: empezó a elaborar broches para niñas con figuras como osos y ranitas, que vendía en su colonia. Más adelante, los pedidos crecieron y comenzaron a solicitarle diseños personalizados.

Celebraciones que impulsan los negocios mexicanos

Uno de los momentos clave fue el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, cuando identificó una oportunidad en el mercado y comenzó a tejer flores de crochet. La respuesta fue positiva y sus arreglos tuvieron buena demanda, lo que le permitió ampliar su alcance.

Redes sociales, una de las herramientas de los emprendimientos

Las redes sociales jugaron un papel fundamental. Primero utilizó grupos de Facebook de su colonia para promocionar sus productos y, gracias a las recomendaciones, creó su propia página en Instagram.

De acuerdo con el INEGI, en el caso de las pequeñas empresas, el uso de herramientas digitales también es cada vez más relevante: el 82.1 % de estas unidades económicas utiliza internet para realizar sus actividades, lo que refleja la creciente digitalización del sector.

Conforme desarrolló mayor habilidad, incorporó nuevos productos como amigurumis, que actualmente son de los más solicitados. Entre los pedidos más especiales destacan figuras personalizadas, personajes famosos o réplicas de mascotas, incluso de perritos que han fallecido.

A lo largo de su proceso, también ha mejorado en la elección de materiales, logrando acabados más finos y de mejor calidad.

Sin embargo, reconoce que el camino no ha sido constante: hay temporadas con menos pedidos, lo que la obliga a mantenerse actualizada, innovar en diseños y mejorar su organización para responder a la demanda.

Hoy, aunque no es su principal fuente de ingresos, su emprendimiento se ha convertido en un apoyo económico y en una muestra de que emprender no siempre comienza con grandes inversiones, sino con iniciativa, aprendizaje constante y adaptación.

