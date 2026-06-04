El monto máximo de dinero que puedo ingresar a México al viajar para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con la llegada de miles de aficionados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, es importante que conozcan las reglas para ingresar dinero en efectivo al país y evitar contratiempos al llegar a México. Si planeas permanecer en territorio mexicano durante los torneos, informarte antes de viajar te ayudará a agilizar tu ingreso y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades.

Estos son los requisitos para entrar a México durante el Mundial 2026

A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026™, miles de visitantes extranjeros comienzan a planificar su viaje a México. Además de organizar los vuelos, hospedajes y boletos para los partidos, es importante conocer los requisitos migratorios y los costos que deberán cubrir para ingresar.

Para las personas que ingresen al país como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, es decir, por turismo, el costo del derecho migratorio es de 983 pesos mexicanos lo que permite una estancia de hasta 180 días.

En la mayoría de los casos, este pago ya se encuentra incluido en el boleto de avión, por lo que se recomienda verificar directamente con la aerolínea antes de tomar el vuelo.

Ojo con esta recomendación: las autoridades sugieren guardar todos los comprobantes de pago, confirmar que el estatus migratorio corresponda a la actividad que se realizará en el país y evitar intermediarios no autorizados para realizar cualquier trámite.

¿Cuál es el monto máximo de dinero para ingresar a México?

De acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), los viajeros que ingresen al país pueden portar más de 10, 000 dólares estadounidenses o en su equivalente en otras divisas.

Sin embargo, si la cantidad supera el monto es obligatorio declarar antes las autoridades aduaneras al momento de ingresar a territorio nacional.

¿Cuáles son los documentos que debo de presentar al llegar a México?

Las personas extranjeras que ingresen a México por turismo deberán presentar un pasaporte vigente. Aunque la legislación mexicana no establece un periodo mínimo de vigencia, algunas de las aerolíneas exigen que el documento tenga al menos seis meses de validez, por lo que es recomendable consultar esta política antes de tomar el avión.

Toma en cuenta que el Documento Nacional de Identidad (DNI), no es válido como documento de viaje para ingresar a territorio mexicano.

Documentos que podrían solicitar las autoridades migratorias

La autoridad migratoria puede pedir documentos adicionales para comprobar el motivo del viaje, entre ellos están:



Boleto aéreo con fechas de entrada y salida del país.

Reservación de hotel o comprobante de hospedaje.

Carta de invitación de la persona que alojará al visitante.

Comprobantes de solvencia económica, como efectivo, cheques de viajero o tarjetas bancarias.

Carta de la empresa empleadora, cuando el viaje sea por invitación laboral.

Carta de invitación de una organización o institución para participar en actividades no remuneradas.

Carta de aceptación de una institución educativa para cursos, investigaciones o programas de formación con duración máxima de 180 días.

Antes de hacer las maletas, verifica que cuentas con todos los documentos necesarios para ingresar a México. Una última checadita puede ahorrarte retrasos, gastos inesperados y problemas en los filtros migratorios.