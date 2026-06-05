¿Cuánto tiempo se espera para que aumente el valor de la moneda de oro del Mundial 2026?

El furor por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha llegado a los bolsillos de los coleccionistas con el lanzamiento de la esperada moneda conmemorativa de oro acuñada por el Banco de México (Banxico). Con cuatro reversos diferentes que rinden homenaje a las sedes de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y la identidad nacional, esta pieza de edición limitada ya se cotiza como un objeto de deseo en la banca comercial y distribuidores autorizados como Banco Azteca.

Sin embargo, para quienes ven esta pieza no solo como un recuerdo deportivo sino como una inversión, surge una pregunta clave: ¿cuánto tiempo se espera que el valor de esta moneda aumente tras el silbatazo final del evento?

¿A partir de cuándo comienza a subir el precio de la moneda conmemorativa del Mundial 2026?

El primer incremento real en el precio de la moneda ocurrirá inmediatamente después de que termine el Mundial de 2026. Mientras el torneo esté activo, Banxico mantendrá la producción y la distribución oficial en ventanillas, lo que significa que cualquiera puede ir a comprarla al precio estándar del metal.

El verdadero cambio empieza cuando se pita el final del evento y se detiene la acuñación. Al cerrar las fábricas, la moneda se vuelve oficialmente un objeto de edición limitada. A partir de ese momento, quien quiera conseguir los cuatro reversos tendrá que comprárselos a particulares o a casas numismáticas, lo que activa la ley de la oferta y la demanda y genera el primer aumento en el precio por concepto de escasez.

¡Dignas de colección!



Banxico lanza las espectaculares monedas de plata pura de la Copa Mundial FIFA 2026™.



Te decimos dónde conseguirlas antes de que se agoten y cómo calcular su precio.https://t.co/roICJFv9st pic.twitter.com/bWQ40pTeWV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 16, 2026

La regla de los 5 a 10 años para el valor de colección de una moneda

Aunque la moneda empezará a encarecerse mes con mes tras el torneo, los analistas financieros y expertos en numismática señalan que el punto máximo de ganancia se alcanza en un plazo de 5 a 10 años.

Este tiempo de espera responde a un ciclo de mercado muy claro:



Absorción del inventario: Durante los primeros años, todavía hay muchas monedas circulando en el mercado secundario. Es hacia la marca de los 5 años cuando las piezas "desaparecen" de las manos del público general y se quedan guardadas en las colecciones privadas de largo plazo.

El factor nostalgia y rareza: Al cabo de una década, conseguir una de estas monedas en perfecto estado (con su acabado espejo intacto) se vuelve una misión muy difícil. Es en esa ventana de tiempo cuando los coleccionistas están dispuestos a pagar precios altos para poder completar la serie de la FIFA 2026

¡Así que ya sabes! La paciencia es la mejor aliada si quieres generar ganancias con las monedas conmemorativas de este evento deportivo.