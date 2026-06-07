Prepara la cartera: El precio de la gasolina este domingo 7 de junio

¿Buscas dónde está más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos cuál es el precio promedio de los combustibles en México este domingo 7 de junio de 2026, así como las entidades donde el litro de gasolina se comercializa a menor costo.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Estos son los precios promedio nacionales de los combustibles para este domingo 7 de junio de 2026:

Gasolina Regular : 23.67 pesos por litro

: 23.67 pesos por litro Gasolina Premium : 28.46 pesos por litro

: 28.46 pesos por litro Diésel: 27.21 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 7 de junio de 2026

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos

Precio promedio por litro: 12.60 pesos

Precio máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 7 de junio de 2026

Estos son los precios promedio de los combustibles en la Ciudad de México para este domingo:

Gasolina Regular : 23.81 pesos por litro

: 23.81 pesos por litro Gasolina Premium : 28.71 pesos por litro

: 28.71 pesos por litro Diésel: 26.99 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 7 de junio de 2026

En el Estado de México, los costos promedio son los siguientes:

Gasolina Regular : 23.65 pesos por litro

: 23.65 pesos por litro Gasolina Premium : 28.05 pesos por litro

: 28.05 pesos por litro Diésel: 26.83 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara hoy 7 de junio de 2026

Para la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, los precios promedio son:

Gasolina Regular : 23.98 pesos por litro

: 23.98 pesos por litro Gasolina Premium : 29.24 pesos por litro

: 29.24 pesos por litro Diésel: 27.33 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 7 de junio de 2026 en Monterrey

En Monterrey, Nuevo León, el combustible registra los siguientes costos:

Gasolina Regular : 24.03 pesos por litro

: 24.03 pesos por litro Gasolina Premium : 29.49 pesos por litro

: 29.49 pesos por litro Diésel: 27.09 pesos por litro

Precio de gasolina en Guerrero hoy 7 de junio de 2026

Los precios promedio en Guerrero son:

Gasolina Regular : 23.74 pesos por litro

: 23.74 pesos por litro Gasolina Premium : 28.37 pesos por litro

: 28.37 pesos por litro Diésel: 27.06 pesos por litro

Precio de gasolina en Zacatecas hoy 7 de junio de 2026

En Zacatecas, los combustibles se venden en promedio a:

Gasolina Regular : 23.91 pesos por litro

: 23.91 pesos por litro Gasolina Premium : 27.70 pesos por litro

: 27.70 pesos por litro Diésel: 27.13 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Para este domingo 7 de junio de 2026, los precios promedio de los combustibles en Estados Unidos son los siguientes:

Gasolina Regular por galón: 4.17 dólares (72.86 pesos)

por galón: 4.17 dólares (72.86 pesos) Gasolina Premium por galón: 5.04 dólares (88.06 pesos)

por galón: 5.04 dólares (88.06 pesos) Diésel por galón: 5.34 dólares (93.31 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de la gasolina corresponden a los reportes realizados por los permisionarios de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Entre las entidades con el combustible más económico destaca el Estado de México, donde el litro de gasolina Regular se comercializa en promedio en 23.65 pesos. En contraste, Monterrey, Nuevo León, está entre las zonas con los precios más elevados, al registrar un promedio de 24.03 pesos por litro para la gasolina Regular.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium radica en el nivel de octanaje, una característica que mide la resistencia del combustible a detonarse dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos y suele ser adecuada para motores de baja compresión. Por su parte, la Premium tiene 91 octanos o más, por lo que es recomendada para vehículos con motores turboalimentados, de inyección directa o de alto desempeño.

Para conocer qué tipo de combustible requiere tu automóvil, lo más recomendable es consultar el manual del propietario, revisar la tapa del tanque de gasolina o verificar la información ubicada en el marco de la puerta del conductor.

