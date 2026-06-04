¿El precio del dólar debe preocuparte HOY? Así cierra el tipo de cambio en México la primera semana de junio 2026

El precio del dólar estadounidense registró hoy un leve aumento para el final de la jornada de este martes. Así cierra el tipo de cambio en México este 4 de junio 2026.

La BMV, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en junio 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de este 4 de junio 2026, en $16.00 pesos la compra y en $17.99 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

El dólar canadiense se ubica en $10.60 pesos la compra y en $13.44 pesos la venta.

Mientras que el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.65 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cómo cierra la BMV este 4 de junio 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este jueves con una jornada negativa ; el principal indicador del mercado, el S&P/BMV IPC, perdió más de 890 puntos y registró una caída de 1.31 por ciento, reflejando un ambiente de cautela entre inversionistas y operadores financieros .

Las pérdidas se extendieron a distintos segmentos del mercado, incluyendo empresas de gran capitalización, firmas medianas y fondos inmobiliarios, que también terminaron la sesión en terreno negativo.

El movimiento ocurre en un contexto de incertidumbre internacional, donde los inversionistas siguen atentos al comportamiento de la economía estadounidense, la inflación y las tensiones geopolíticas que han impactado los mercados globales.

Aunque una baja diaria no define la tendencia de largo plazo, el retroceso de este jueves muestra una mayor aversión al riesgo y una toma de utilidades que presionó a las acciones mexicanas durante gran parte de la jornada.

Cierre de Wall Street hoy 4 de junio 2026

Wall Street terminó este jueves con resultados divididos, en una jornada que mostró un cambio de estrategia entre los inversionistas; mientras los sectores de salud y finanzas ganaron terreno, varias empresas ligadas al auge de la inteligencia artificial perdieron fuerza y presionaron al mercado tecnológico.

El Dow Jones avanzó con fuerza y el S&P 500 también logró cerrar en positivo, pero el Nasdaq terminó ligeramente a la baja debido a las pérdidas registradas en compañías de semiconductores y tecnología. Parte de la atención se concentró en Broadcom, cuyas previsiones para los próximos años no entusiasmaron al mercado y provocaron ventas en otras firmas relacionadas con la IA.

El movimiento refleja que algunos inversionistas comienzan a diversificar sus apuestas hacia sectores más tradicionales, mientras evalúan si el crecimiento acelerado de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial podrá mantenerse en el largo plazo.

Cierre del Bitcoin HOY 4 de junio 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de este jueves 4 de junio 2026, en 63 mil 420 dólares por unidad, registrando una baja importante de 0.93% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró una baja importante por cuarto día consecutivo para la primera semana del mes de junio 2026.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 098 mil 615 pesos por unidad.