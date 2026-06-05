¿Cuánto hay que caminar del Cetram Huipulco al Estadio Ciudad de México? Tiempo estimado por ruta para ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ya comenzó miles de aficionados empiezan a planear cómo llegar a los partidos que se disputarán en la Ciudad de México. Uno de los puntos que más dudas genera entre los asistentes es el recorrido desde el Centro de Transferencia Modal (Cetram Huipulco), hasta en la hora denominado Estadio Ciudad de México, inmueble que será el torneo más importante del fútbol mundial.

Si tienes pensado utilizar transporte público durante este Mundial 2026, conocer el tiempo de traslado a pie puede ayudarte a evitar retrasos y llegar con anticipación al estadio.

¿Cuánto tiempo se tarda caminando del CETRAM Huipulco al Estadio Ciudad de México?

El recorrido entre la CETRAM Huipulco y el Estadio Ciudad de México es de aproximadamente 1.2 kilómetros, dependiendo de la salida utilizada y de la puerta de acceso al estadio.

En condiciones normales, una persona tarda entre 15 a 20 minutos caminando a paso moderado; sin embargo, durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el tiempo podría aumentar debido a los filtros de seguridad, cierres, viales temporales, además de la gran cantidad de aficionados que se espera circulan por la zona. Por ello, las autoridades recomiendan considerar tiempo adicional para llegar con tranquilidad.

Desde la #SOBSE construimos un nuevo biciestacionamiento en el CETRAM Huipulco, como parte de las acciones de la Transformación Integral #LaPelotaVuelveACasa realizadas en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán. pic.twitter.com/8awbWMhkTZ — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) May 24, 2026

¿Cuál es la ruta más utilizada para llegar al Estadio Ciudad de México?

La ruta más directa consiste en salir del CETRAM Huipulco y avanzar por la zona de Calzada de Tlalpan en dirección al estadio; el trayecto cuenta con banquetas y pasos peatonales establecidos, lo que facilita el desplazamiento de los asistentes. Además, durante eventos masivos suelen implementar operativos especiales de movilidad y de seguridad para agilizar el flujo de personas.

¿Por qué CETRAM Huipulco será clave durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El CETRAM Huipulco es uno de los principales modos de conexión de la sur de la Ciudad de México y permite el acceso de diversas rutas de transporte público.

Gracias a su cercanía con el estadio, se perfila como uno de los puntos claves para la llegada y salida de miles de aficionados nacionales y extranjeros durante el torneo. Las autoridades capitalinas han señalado que la movilidad es uno de lo ejes criterios durante este evento deportivo.

La Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, inauguró nuevas obras de movilidad y espacio público en Huipulco que ya están transformando esta zona del sur de la CDMX 🚲



Visitamos el nuevo biciestacionamiento, el puente peatonal rehabilitado, el CETRAM renovado y el nuevo mercado público pic.twitter.com/GKgBCVLS70 — Angel Tamariz (@AngelTamarizS) May 29, 2026

Recomendaciones para aficionados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Si asistirás a algún partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, considera llegar con al menos una hora de anticipación, utilizar calzado cómodo, además de revisar previamente los accesos habilitados para el magno evento deportivo.

La experiencia mundialista comenzará mucho antes del silbato inicial y planear tu traslado podría marcar la diferencia entre disfrutar el partido o perder tiempo en el trayecto; ¿estás listo para vivir Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde las tribunas del estadio Ciudad de México?