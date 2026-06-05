Wall Street sufre un “viernes negro"; presenta la mayor caída del año
El incremento de tasas de interés y la tensión en Irán hunden las acciones en Wall Street. El sector tecnológico frena su rally tras pérdidas históricas hoy.
Wall Street cierra abruptamente la tarde de este viernes luego de sufrir la mayor caídia diaria del año y luego de que las tres principales índices bursátiles estadounidenses cerrarán con pérdidas significatiivas este 5 de junio 2026.
Se habla de que debido al desplome de chips, el Nasdaq sufriera su mayor caída desde el año pasado. El S&P 500 puso fin a su racha de nueve semanas consecutivas de avances, su periodo de ganancias semanales más largo desde el que concluyó en diciembre de 2023.
El incremento de intereses y el conflicto en Irán le cobraron factura, aunque muchos inversores señalaron que esperan que el rally tecnológico continúe. Luego de una racha de nueve semanas de ganancias el S&P 500 puso fin a los avances, su periodo de ganancias semanales más largo desde el que concluyó en diciembre de 2023.
Conflicto en Irán y tasas de interés: Los dos frentes que amenazan
El temor de que no haya termino en el conflicto en Oriente Medio y la reapertura del Estrecho de Ormuz augura que las presiones en los precios la energía puedan transformarse en una inflación sistémica más amplia.
Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 199.64 puntos, o un 2.63%, para cerrar en 7,384.67 puntos, mientras que el Nasdaq Composite cedió 1,117.38 puntos, o un 4.16%, hasta los 25,713.58. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 684.53 puntos, o un 1.33%, situándose en 50,877.40.
¿Cómo afecta a México la caída de Wall Street?
Los inversionistas venden sus activos en mercados emergentes (como México) porque los consideran más volátiles, y se refugian en activos seguros, principalmente los bonos del Tesoro de EU.
Esto provoca una caída automática en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por pura correlación y salida de flujos, sin que las empresas mexicanas tengan la culpa de lo que pasó con los chips en el Nasdaq.