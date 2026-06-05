Wall Street sufre un “viernes negro"; presenta la mayor caída del año

Wall Street cierra abruptamente la tarde de este viernes luego de sufrir la mayor caídia diaria del año y luego de que las tres principales índices bursátiles estadounidenses cerrarán con pérdidas significatiivas este 5 de junio 2026.

Se habla de que debido al desplome de chips, el Nasdaq sufriera su mayor caída desde el año pasado. El S&P 500 puso fin a su racha de nueve semanas consecutivas de avances, su periodo de ganancias semanales más largo desde el que concluyó en diciembre de 2023.

El incremento de intereses y el conflicto en Irán le cobraron factura, aunque muchos inversores señalaron que esperan que el rally tecnológico continúe. Luego de una racha de nueve semanas de ganancias el S&P 500 puso fin a los avances, su periodo de ganancias semanales más largo desde el que concluyó en diciembre de 2023.

Conflicto en Irán y tasas de interés: Los dos frentes que amenazan

El temor de que no haya termino en el conflicto en Oriente Medio y la reapertura del Estrecho de Ormuz augura que las presiones en los precios la energía puedan transformarse en una inflación sistémica más amplia.

Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 199.64 puntos, o un 2.63%, para cerrar en 7,384.67 puntos, mientras que el Nasdaq Composite cedió 1,117.38 puntos, o un 4.16%, hasta los 25,713.58. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 684.53 puntos, o un 1.33%, situándose en 50,877.40.

¿Cómo afecta a México la caída de Wall Street?

Los inversionistas venden sus activos en mercados emergentes (como México) porque los consideran más volátiles, y se refugian en activos seguros, principalmente los bonos del Tesoro de EU.

Esto provoca una caída automática en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por pura correlación y salida de flujos, sin que las empresas mexicanas tengan la culpa de lo que pasó con los chips en el Nasdaq.

