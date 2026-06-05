tva (1).png

Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa autopistas de México? Cierre TOTAL en la México-Cuernavaca

Sigue aquí el reporte en tiempo real acerca de los bloqueos en las principales carreteras y autopistas de México este viernes 5 de junio de 2026. 

EN VIVO Bloqueos carreteras hoy 5 de junio de 2026: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
Consulta EN VIVO el reporte de tráfico, accidentes, bloqueos y cierres en las principales carreteras y autopistas de México hoy, viernes 5 de junio de 2026|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Arturo Engels

¿Vas a viajar por carretera este viernes? Mantente informado con nuestro minuto a minuto acerca de las condiciones de circulación en las autopistas y carreteras de México.

En Azteca Noticias te compartimos las actualizaciones más recientes acerca de accidentes, bloqueos, obras, cierres parciales, manifestaciones y afectaciones viales reportadas por autoridades como la Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y gobiernos estatales.

Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa autopistas de México? Cierre TOTAL en la México-Cuernavaca

Cierre TOTAL en la carretera Chamapa-Lechería

¿Qué pasa en la Chamapa-Lechería? La Guardia Nacional Carreteras reporta cierre TOTAL de circulación en la carretera Chamapa-Lechería, esto por un accidente ocurrido cerca del kilómetro 25+100.

Carreteras HOY: Cierre TOTAL en la autopista México-Cuernavaca

¿Qué pasa en la México-Cuernavaca? CAPUFE informa sobre un cierre de la circulación en la autopista México-Cuernavaca; esto sucede por la presencia de manifestantes en la caseta de cobro de Tlalpan; el bloqueo es en amos sentidos.

¿Qué carreteras presentan afectaciones este viernes 5 de junio?

CAPUFE y las autoridades carreteras mantienen vigilancia permanente en diversos tramos del país ante reportes de accidentes, trabajos de mantenimiento, reducción de carriles, manifestaciones y carga vehicular intensa.

Tags relacionados
Carreteras en México Accidentes en México Estados

Notas