Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa autopistas de México? Cierre TOTAL en la México-Cuernavaca
Sigue aquí el reporte en tiempo real acerca de los bloqueos en las principales carreteras y autopistas de México este viernes 5 de junio de 2026.
¿Vas a viajar por carretera este viernes? Mantente informado con nuestro minuto a minuto acerca de las condiciones de circulación en las autopistas y carreteras de México.
En Azteca Noticias te compartimos las actualizaciones más recientes acerca de accidentes, bloqueos, obras, cierres parciales, manifestaciones y afectaciones viales reportadas por autoridades como la Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y gobiernos estatales.
Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa autopistas de México? Cierre TOTAL en la México-Cuernavaca
Cierre TOTAL en la carretera Chamapa-Lechería
¿Qué pasa en la Chamapa-Lechería? La Guardia Nacional Carreteras reporta cierre TOTAL de circulación en la carretera Chamapa-Lechería, esto por un accidente ocurrido cerca del kilómetro 25+100.
#TomePrecauciones en #CDMX se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 025+100, de la carretera Chamapa-Lechería. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/2G97ugJ7VA— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 5, 2026
Carreteras HOY: Cierre TOTAL en la autopista México-Cuernavaca
¿Qué pasa en la México-Cuernavaca? CAPUFE informa sobre un cierre de la circulación en la autopista México-Cuernavaca; esto sucede por la presencia de manifestantes en la caseta de cobro de Tlalpan; el bloqueo es en amos sentidos.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoCuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan. Cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Toma tus precauciones.— CAPUFE (@CAPUFE) June 5, 2026
Consulta la ubicación aquí:https://t.co/4o7qnezHjw
¿Qué carreteras presentan afectaciones este viernes 5 de junio?
CAPUFE y las autoridades carreteras mantienen vigilancia permanente en diversos tramos del país ante reportes de accidentes, trabajos de mantenimiento, reducción de carriles, manifestaciones y carga vehicular intensa.
☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoCuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan. Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes.— CAPUFE (@CAPUFE) June 5, 2026
➡️ Se recomienda tomar como vías alternas el Viaducto Elevado Tlalpan o carretera libre…