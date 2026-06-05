¿Vas a viajar por carretera este viernes? Mantente informado con nuestro minuto a minuto acerca de las condiciones de circulación en las autopistas y carreteras de México.

En Azteca Noticias te compartimos las actualizaciones más recientes acerca de accidentes, bloqueos, obras, cierres parciales, manifestaciones y afectaciones viales reportadas por autoridades como la Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y gobiernos estatales.