¿Te imaginas un día sin sombra? Este fenómeno astronómico realmente recibe el nombre de ‘Sol cenital’ y ocurre cuando este astro se encuentra en posición vertical, ocupando el punto más alto en el cielo, quedando justamente sobre nuestras cabezas, dejando a México sin sombras durante unos minutos, ¿pero, qué significa y cómo ocurre este fenómeno?

De acuerdo con el Instituto de Astronomía de la UNAM, el fenómeno conocido como un día sin sombra se presenta desde que el eje de rotación de la Tierra alrededor del Sol se inclina en relación con el plano de su órbita, lo que provoca que la luz de este astro caiga de forma vertical sobre las superficies.

Al caer la luz del Sol directamente sobre los objetos, estos reciben luminosidad suficiente para no dejar espacio a las sombras, por lo que durante unos minutos es como si no existiera sombra en los edificios, las personas y en los objetos en general.

¿Qué significa el fenómeno de un día sin sombra?

Los especialistas han indicado que el fenómeno de ‘Sol cenital’ no tiene algún significado religioso o espiritual, simplemente se trata de un evento que ocurre de forma natural en nuestro planeta.

Aunque en antiguas culturas como la huasteca, cuando ocurría este fenómeno los habitantes aprovechaban para recargarse de energía, orar y hacer distintos rituales.

Si bien está relacionado con la posición del sol alrededor de los equinoccios, el “día sin sombra” es distinto del equinoccio.|Pexels

¿Cuándo es el día que no hay sombra en México?

Los académicos de la UNAM denotan que el fenómeno de un día sin sombra dependerá de la región y la ubicación de los puntos cardinales en la que se encuentren los territorios, por ejemplo, si el Sol ilumina el sur, el norte, la parte central, o en el norte del país. Este fenómeno ocurre dos veces al año en México:



Primera ocurrencia: Entre la segunda mitad de mayo y la primera mitad de junio.

Segunda ocurrencia: Entre julio y agosto.

Por ejemplo, en la CDMX, el primer Día sin Sombra de 2025 se espera alrededor del 17 de mayo. En otras ciudades, como Mérida, Cancún, Tuxtla Gutiérrez o Villahermosa, el fenómeno puede observarse en fechas similares, pero ajustadas a su latitud específica. También se tiene contemplado que ocurra cerca del medio día y dure alrededor de dos minutos.