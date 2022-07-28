Encuentran extraño diamante rosa en Angola, el más grande en 300 años

En Angola encontraron un extraño diamante rosa que pesa 34 gramos y ya es considerado el más grande hallado en los últimos 300 años. La piedra fue nombrada Lulo Rose, en honor a la mina africana donde la descubrieron.

El recién descubierto diamante rosa, de 170 quilates, es más grande que el Daria-i-Noor, que se encuentra entre las joyas de la corona iraní. Además, Lulo Rose es un diamante tipo 2a, es decir que tiene poca o ninguna impureza.

Cabe destacar que expertos indicaron que solo uno de cada 10 mil diamantes encontrados tiene color, y solo uno de cada 100 tiene un tamaño superior a 10.8 quilates, por lo que el diamante rosa hallado en Angola es una piedra extraña.

“Siendo un récord, este espectacular diamante rosa extraído de Lulo muestra que Angola se mantiene como un jugador importante en el escenario mundial”, declaró Diamantino Azevedo, ministro de Recursos Minerales del país Africano.

You can see more of the spectacular 170 carat pink diamond - Lulo Rose here https://t.co/hiaKWVvpJO — Lucapa_Diamonds_LOM (@Lucapa_LOM) July 27, 2022

De acuerdo con el Instituto Gemológico de Estados Unidos, encargado de investigar la producción de diamantes, las minas de Angola se encuentran entre los diez principales productores de diamantes del mundo.

¿Cuáles son los diamantes más grandes del mundo?

Los diamantes de entre uno y tres quilates son los más comunes, sin embargo, se han encontrado piezas mucho más grandes que se volvieron únicas por su tamaño. Entre los diamantes más grandes del mundo se encuentra los siguientes:

Cullian

Este es el diamante más famoso de la historia, también es conocido como estrella del sur. El diamante pesaba 3,106 quilates y fue dividido en más de cien piedras de diferentes tamaños. Los dos más grandes pasaron a formar parte de la corona británica.

Sewelo

Un siglo más tarde del Cullian fue descubierto el diamante Sewelo con un peso de 1,758 quilates. El diamante fue adquirido por la marca de lujo Louis Vuitton.

Lesedi La Rona

La joya un peso de 1,109 quilates y es considerado el diamante de corte cuadrado más grande hallado. La pieza fue cortada en 66 valiosas piedras.

