AMLO ofrece asilo político a opositores de dictadura en Nicaragua

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que envió una carta a Daniel Ortega para ofrecer a los opositores de la dictadura en Nicaragua que pueden solicitar asilo político.

En la mañanera del 22 de febrero, López Obrador explicó que la misiva se envió el pasado 1 de diciembre en el que manifestó a Daniel Ortega que recibió diversas expresiones de malestar por parte de miembros de diversas organizaciones políticas, encarceladas por estar en contra de la dictadura, entre ella el de Dora María Téllez.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reveló que envió una carta al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para que en México se le pueda dar asilo a Dora María Téllez Argüello ex ministra de Salud en el gobierno revolucionario sandinista. pic.twitter.com/bZAA8MUj6G — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 22, 2023

“Nos preocupa el caso de Dora María Téllez, cuyo estado de salud es delicado, en consecuencia queremos reiterar a usted”, expresó el Presidente.

AMLO dijo a Daniel Ortega que hay disposición del pueblo evitando fines propagandísticos y protagónicos con la única finalidad que reciba atención y permanezca en Mexico si solicita asilo político, por razones humanitarias

“No nos mueve otro interés más que la hermandad con el pueblo de Nicaragua, nuestra historia el compromiso de siempre abrir las puertas a quienes consideran indispensable para seguridad y protección más allá de ideologías o posturas políticas”, expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ ofreció asilo a todos los nicaragüenses que tengan problemas con su presidente Daniel Ortega pic.twitter.com/i6wqwf1TRi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 22, 2023

El Presidente dijo que dio la instrucción al secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, de dar asilo político a las personas de Nicaragua que han solicitado estar en México.

“Todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos”, expresó.

¿Quién es Dora María Téllez, opositora a Daniel Ortega?

Dora María Téllez Argüello, también conocida como la "Comandante Dos", es una exguerrillera y actualmente es presa política en Nicaragua, encabezada por el dictador Daniel Ortega por más de dos décadas.

La exguerrillera de la Revolución Sandinistas a finales de 1970, fue detenida el 13 de junio de 2021 y recluida en la cárcel "El Chipote", considerada un sitio donde se ejerce la tortura conta las personas que son recluidas.

Los motivos por los que la dictadura de Daniel Ortega detuvo a Dora María Téllez es por incitar a que extranjeros intervengan en asuntos internos y también la intervención militar.

Tras el triunfo de la revolución sandinista, la "Comandante Dos" fue ministra de Salud del primer gobierno y vicepresidenta del Consejo de Estado, así como diputada.