¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 22 de febrero

En la mañanera de AMLO del miércoles 22 de febrero de 2023 se abordó el tema de juicio de Genaro García Luna y casos de corrupción, este es el resumen de lo que dijo el Presidente en vivo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

AMLO critica a asistentes a la marcha del domingo

En la mañanera, el presidente López Obrador criticó a quienes van asistir a la movilización programada para el domingo 26 de febrero en contra del Plan B de la Reforma Electoral. En vivo, el mandatario consideró que defienden la corrupción.

"Para eso es esa manifestación, para defender al viejo régimen corrupto, los que van a participar vienen a eso. ¿Ustedes creen que viene por la ley electoral? Vienen a decir García Luna no se toca y el régimen corrupto conservador", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ siguió en su mañanera con sus críticas a quienes asistirán a la marcha contra ajustes a leyes secundarias que rigen comicios pic.twitter.com/0Vs1QO0b7M — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 22, 2023

Juicio contra Genaro García Luna combate impunidad

El Presidente celebró que se declarara culpable a Genaro García Luna es una muestra que se avance en el combate a la impunidad, aunque consideró que el exsecretario de Seguridad, aún tiene posibilidad de declararse como testigo.

“No es un juicio contra México, incluso yo diría que ayuda a seguir limpiando la corrupción en México, un juicio así desde luego falta más... Que García Luna se declare como testigo por el bien del país y ojalá lo haga a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes tanto a Fox como a Calderón", consideró el mandatario.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que la declaratoria de culpabilidad de Genaro García Luna en Estados Unidos en un avance en el combate a la impunidad pic.twitter.com/WP7ezDswDW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 22, 2023

AMLO espera que coalición PRI-PAN-PRD se pronuncie sobre García Luna

El presidente López Obrador opinó que la alianza política, conformada por PRI-PAN y PRD, se deben de pronunciar sobre el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. “Que se pronuncie el PRI, que se pronuncie la alianza”, pidió el mandatario.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se pronunció porque la coalición conformada por PRI, PAN y PRD se pronuncien sobre el caso de Genaro García Luna pic.twitter.com/vSReZ9GMAZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 22, 2023

AMLO ofrece asilo político a perseguidos por dictadura en Nicaragua

El Presidente reveló que le envió una carta a Daniel Ortega para ofrecer asilo político a quien lo solicite, esto en referencia a opositores a la dictadura de Nicaragua que se encuentran encarcelados. López Obrador indicó que se hace con fines humanitarios.

“México siempre ha estado abierto a dar protección y hacer valer el derecho de asilo. Todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos... Recibir a la señora Téllez evitando fines protagonismo para que pueda recibir la atención médica", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ ofreció asilo a todos los nicaragüenses que tengan problemas con su presidente Daniel Ortega pic.twitter.com/i6wqwf1TRi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 22, 2023

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 22 de febrero de 2023?

El Presidente abordó en la conferencia los temas de la movilización en contra del Plan B de la Reforma Electoral, además del juicio de Genaro García Luna y de la carta del expresidente Felipe Calderón y el asilo político a perseguidos de Daniel Ortega. Estas fueron las frases más destacadas de lo que dijo AMLO hoy en la mañanera del 22 de febrero de 2023.