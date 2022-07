Se trabaja para que haya paz y justicia: Segob a la Iglesia Católica

César Yáñez Centeno, Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), respondió a la Iglesia Católica que se trabaja todos los días para devolver la paz y la reconciliación a los mexicanos.

“Estamos trabajando, yo creo que se requiere paz, de que se requiere justicia y estamos trabajando para lograr eso y en el caso, yo entiendo la molestia, el enfado, el dolor, pero como gobierno estamos trabajando para lograr tanto la paz y como la justicia pero sobre todo la reconciliación” enfatizó el funcionario de Segob.

#Comunicado 📄| Inaugura César Yáñez ‘El Regreso de los Dioses’, obra del muralista Ariosto Otero. Destaca evolución de la política interior del país. ➡️ https://t.co/4nXA5AhPlU pic.twitter.com/iJBc5HHvSC — Gobernación (@SEGOB_mx) July 21, 2022

Esto lo dijo después de que integrantes de la Comisión del Episcopado Mexicano, la CEM , y de la congregación Jesuita en el país aseguraran que no podía haber paz y reconciliación si antes no hay justicia en la nación.

Segob se reunirá con integrantes de Iglesia Católica

El funcionario también aseguró que aunque apenas llegó a ocupar su cargo a la Segob, ya se tiene una fecha programada para reunirse con integrantes de la jerarquía católica en nuestro país, aunque no develó la fecha del encuentro.

“Recién llegué aquí al cargo fue hablar con algunos de ellos, ponerme en comunicación, establecer conductos y puentes y me interesa que llevemos una buena comunicación para que no haya diferencias. Tratar a través del diálogo que mejoremos la comunicación y la relación con el gobierno con ellos, inclusive con jesuitas”, explicó Yáñez.

Finalmente negó que su llegada a la Segob se haya dado para reforzar el equipo del secretario Adán Augusto López con vistas a una posible campaña presidencial para el 2024.

“Yo no vengo a hacer campañas con miras al 24, yo ya me aventé, ya ni me acuerdo cuántas, creo que cinco campañas entre las presidenciales y las de jefe de gobierno así que no, no es el caso”, dijo.

Sin embargo, ante la insistencia de los reporteros, Yañez tampoco descartó la posibilidad de hacerlo.

“Vamos a ver, no adelantemos juicios… -Pero es que no hay nadie con más experiencia que tú- Pues sí pero no está en mis planes, mejor vamos a esperar para qué adelantarnos”, expresó.

Esto lo dijo el funcionario al inaugurar el mural el regreso de los dioses del conjunto muralístico de la Segob en el complejo de Bucareli.