Ministros de Cultura y Educación de Perú renuncian a Dina Boluarte

La ministra de Educación, Patricia Correa, y el ministro de Cultura, Jair Pérez, presentaron su renuncia a una semana de haber tomado el cargo dentro del gabinete de la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte.

Este viernes, la ministra de Educación de Perú, Patricia Correa, entregó a Dina Boluarte su carta de renuncia argumentando que lo hacía por la muerte de sus compatriotas durante las protestas sociales desatadas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.

En su carta de renuncia, Patricia Correa indicó que la muerte de los connacionales “no tiene justificación alguna. La Violencia de Estados no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”.

Añadió que “como país tenemos la responsabilidad de encontrar el rumbo que nos conduzcan a dar un futuro viable a todos los peruanos y peruanas”.

Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte. #NoMasMuerte pic.twitter.com/0qoZisc9Yc — Patricia Correa (@correapatricia) December 16, 2022

Renuncia ministro de Cultura de Perú

Poco después se anunció la segunda renuncia del gabinete de Dina Boluarte. El ministro de Cultura, Jair Pérez Brañez, tambien presentó su carta de dimisión debido a los últimos acontecimientos en el país.

Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento mi renuncia al cargo de Ministro de Cultura, le agradezco la confianza; sin embargo, los lamentables sucesos acontecidos en el país, que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible mi permanencia en el gobierno”.

La segunda #renuncia, la del ministro de Cultura, Jair Perez Brañez, reconocido gestor cultural y parte de los que tienen mejor experiencia en su sector, también es significativa.



Le están dando una lección de ética y de política a @DinaErcilia Boluarte: DEBE RENUNCIAR. https://t.co/1tagv8gdyC pic.twitter.com/1JHNkTviyw — 𝙳𝚎𝚕𝚏𝚒𝚗 𝙿𝚒𝚗𝚘 🇵🇪⚖️🎓 (@DelfinPino) December 16, 2022

Protestas en Perú

Tras la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú, se desató una ola de protestas contra el nuevo gobierno comandado por Dina Boluarte. Los enfrentamientos entre simpatizantes de Castillo y la policía dejó un saldo de siete muertos, hasta el momento.

Por ello, el gobierno de Perú declaró “estado de emergencia” por 30 días, donde las fuerzas armadas podrán ayudar a la policía a mantener el control y orden en el país andino.

En tanto, la presidente de Perú, Dina Boluarte, anunció que se realizarán elecciones generales a finales de 2023, para calmar a los manifestantes que exigian comicios para designar al nuevo mandatario.

