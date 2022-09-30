Diputados posponen dictamen de donación de órganos

La Cámara de Diputados pospuso la discusión y votación de una reforma a la Ley General de Salud que permitiría la donación de órgano por consentimiento escrito y por medios electrónicos y protegería la identidad de los donantes y receptores, así como de las familias.

Y es que hubo diferencias entre funcionarios de la Secretaria de Salud y el IMSS por los recursos que se requieren, por lo que próximamente diputados se reunirán con ambas dependencias.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Emmanuel Reyes, señaló: “IMSS está a favor y, salud, me parece que tiene una propuesta para poder modificar el proyecto. Aquí lo más importante es que hay una opinión en sentido negativo y hay una opinión en sentido positivo, por un lado, el IMSS que tiene la necesidad de poder atender y resolver esta situación que se ha venido dando en las clínicas al interior de la propia institución, y por otro lado la secretaria de salud que no tiene la capacidad, la infraestructura para atender esta demanda”.

23 mil personas esperan un órgano.

Para Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano y secretario de la Comisión de Salud de San Lázaro hay miopía de las autoridades de salud para resolver un problema que hoy tiene a más de 23 mil personas en espera de un órgano.

“Es un dictamen que ha estado ampliamente discutido, donde tenemos la opinión de la Secretaria de Salud donde argumento los temas presupuestales peor insisto en un asunto tan delicado ver dónde están las barreras en lugar de donde están las posible soluciones es parte de la miopía que ha caracterizado a esta autoridad sanitaria” acusó.

La reforma en materia de donación de órganos plantea que la persona que muera y que no haya manifestado su decisión de donar se dispondrá de sus órganos.

“Es el presunto donante a menos que haya manifestado mediante algún mecanismo ya sea electrónico o por escrito de que no está dispuesto a donar, ahí se tendría que respetar la última voluntad de aquella persona que en vida manifestó no ser donador, de lo contrario sí se dispondría, pero también respetando de alguna manera el derecho de los familiares”, explicó el presidente de la Comisión de Salud.

También hay diferencias en algunas fracciones parlamentarias, como en el PT, pero en este caso hay los votos suficientes de Morena y de la mayoría de la oposición para concretar la minuta del Senado.

Los diputados que están a favor le apuestan a que la reforma se concrete antes del 14 de octubre, Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes.