Alberto Anaya, dirigente del PT, acusa injerencia de EU en destapes de coordinadores de Morena

El discurso de soberanía y combate al "injerencismo extranjero" sostenido por el régimen oficialista volvió a estrellarse contra la realidad. Pues el mismo dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, acusó que Estados Unidos habría "presionado" para que las designaciones de coordinadores de Morena rumbo a las elecciones de 2027 fueran inclinadas al centro y a la centroderecha.

Las declaraciones del coordinador de los petistas dejaron al descubierto la quiebra del relato patriótico al denunciar una "fuerte injerencia norteamericana" en los destapes de los futuros coordinadores estatales de Morena. Según el dirigente, la presión de las agencias y del gobierno estadounidense obligó al partido mayoritario a girar hacia la centroderecha para proteger sus intereses, sacrificando a sus bases históricas y entregando las postula

Son un chiste involuntario.



Hablan de soberanía y de “injerencismo extranjero” hasta que les tocan la visa o a sus narcopolíticos. Entonces sí: se doblan y nombran candidatos.



No lo dice sólo la oposición. También sus propios aliados del PT.



¡En el 2027 se van! pic.twitter.com/mGXbYV9nMv — Noemi Luna (@NoemiLuna_Zac) October 8, 2026

"Ve a los personajes": El PT confirma el doble rasero de la 4T

En un duro reclamo contra la cúpula guinda, Anaya fue contundente al invitar a revisar las listas y perfiles de quienes encabezarán los proyectos en los estados: "La presión norteamericana está más fuerte de la que nosotros pensamos. Yo creo que hubo presión de los norteamericanos para un corrimiento al centro". Sus palabras confirman que la retórica sobre el orgullo nacional se extingue en cuanto entra en juego el fuero de sus funcionarios investigados o el temor a sanciones internacionales.

Este "fuego amigo" al interior de la coalición expone la hipocresía con la que el oficialismo administra sus principios. Mientras en la tribuna arremeten contra cualquier fiscalización exterior, en la trastienda política afirman que el partido cede posiciones estratégicas para apaciguar las investigaciones que rodean a sus cuadros. La denuncia del PT no solo evidencia las fracturas internas rumbo a 2027, sino que deja en claro que la soberanía de Morena es únicamente un eslogan de propaganda que se dobla al primer amago de Washington.