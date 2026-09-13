Sorpreden a balazos a helicóptero de la policía en Chihuahua; hay un oficial herido

Un helicóptero de la policía estatal de Chihuahua fue atacado a balazos por civiles armados cuando la aeronave se encontraba en un recorrido de vigilancia contra la delincuencia organizada.

La agresión ocurrió después de que despegó esta mañana de la capital del estado para dirigirse a la zona de Coyame y Ojinaga, pero la tripulación fue sorprendida con disparos.

Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública estatal, comentó a Azteca Noticias que "este hecho no lo podemos calificar de otra manera más que como lo que son, unos grupos terroristas de la delincuencia organizada".

Policía resulta herido tras ataque contra helicóptero en Chihuahua

Un grupo de criminales disparó al ver la presencia de la aeronave, dejando como saldo un policía estatal herido, por lo que fue trasladado vía aérea a la capital para ser llevado a un hospital.

El reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal refiere que la aeronave recibió varios impactos de bala, uno de los cuales hirió a un agente en la cabeza.

De acuerdo con la información preliminar, el elemento se desempeña como observador aéreo cuando recibió una lesión producida por proyectil de arma de fuego.

"Este día una de las aeronaves de la Secretaría fue atacada por civiles armados mientras realizaba patrullajes aéreos de sobrevigilancia y de prevención en la zona entre Coyame y Ojinaga.

"De acuerdo con la información preliminar que tenemos, pues bueno, un compañero que se desempeña como observador fue alcanzado por una de las balas, por uno de los disparos, que le que le lanzaron al helicóptero en estos sobrevuelos", comentó el secretario de Seguridad del estado.

Reportan fuera de peligro a oficial herido

El agente fue llevado a un hospital a la ciudad de Chihuahua, donde fue diagnosticado fuera de peligro tras presentar un roce de bala en la cabeza.

Tras el ataque, más oficiales llegaron a la zona de la agresión en busca de los delincuentes, pero ninguno de los agresores fue detenido.

En el día se han llevado operativos en la zona entre Coyame y Ojinaga, que se encuentra a cerca de dos horas de la ciudad de Chihuahua, en busca de los agresores.

La aeronave presenta varios impactos de arma de fuego producidos por dicho ataque, por lo que fue necesario regresar al aeropuerto de Chihuahua capital.

"He instruido que realicemos un despliegue en la zona. Vamos por los responsables de este ataque. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Esperemos poderlos localizar lo antes posible. No vamos a permitir, como no lo hemos hecho antes, que ninguna persona sienta que puede atacar a la autoridad y quedarse sin llevarlos ante la justicia", añadió el funcionario.

