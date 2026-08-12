VIDEO | Se desploma helicóptero de la Armada de México en Jalisco

Un helicóptero MI-17, de fabricación rusa, de la Armada de México, se desplomó esta mañana en la comunidad de La Garita, municipio de Tamazula, Jalisco, dejando un saldo de tres marinos lesionados.

La Semar confirmó los hechos, los cuales se registraron hoy 12 de agosto de 2026 a las 07:30 horas, de acuerdo con información publicada en su cuenta de X.

Graban momento exacto del desplome de helicóptero de la Armada de México

Un video muestra el momento exacto de la caída del helicóptero, en el cual se observa que estaba volando sobre una zona de pastizal cuando comenzó a dar vueltas hasta caer, pero a pesar del impacto, no hubo un percance mayor derivado del control de la persona que piloteaba.

¡Impactante!



Este es el momento en que un helicóptero MI-17 de la Armada de México se desploma en la comunidad de La Garita, en Tamazula, Jalisco.



Tres marinos resultaron lesionados tras el accidente.https://t.co/aqQPrC8tlj pic.twitter.com/9Tnif10aZe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 12, 2026

¿Qué se sabe de la caída de un helicóptero de la Armada de México en Jalisco?

La Secretaría de Marina dio a conocer que esta caída se registró en el momento en que el helicóptero se encontraba en acciones de vigilancia en el área de La Garita, para prevenir actividades ilícitas.

Sin embargo, el helicóptero MI-17 de la Armada de México tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia a través de un desplome controlado, de acuerdo con la dependencia.

Reportan personas lesionadas tras caída de helicóptero

Luego de los hechos, la Marina confirmó que no hubo pérdidas humanas; sin embargo, se reportan tres elementos navales lesionados, quienes no presentan heridas de gravedad.

Mientras tanto, se evalúan las causas del incidente y se brinda atención médica al personal naval que resultó lesionado.

"Hoy, a las 07:30 horas, durante acciones de vigilancia en el área de La Garita, Jalisco, con el fin de prevenir actividades ilícitas, un helicóptero MI-17 de la Armada de México tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia a través de un desplome controlado. Derivado de este evento, se informa a la ciudadanía que no hubo pérdidas humanas; sin embargo, se reportan tres elementos navales lesionados, quienes no presentan heridas de gravedad. Al momento, se evalúan las causas del incidente y se brinda atención médica al personal naval que resultó lesionado", publicó la institución.

Marina informa



Hoy, a las 07:30 horas, durante acciones de vigilancia en el área de La Garita, Jalisco, con el fin de prevenir actividades ilícitas, un helicóptero MI-17 de la Armada de México tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia a través de un desplome controlado.… pic.twitter.com/AL9tNj7N3o — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 12, 2026

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