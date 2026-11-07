Sujetos dispararon contra el restaurante de mariscos “Rockaway”, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, cuyo propietario del establecimiento es el periodista Ignacio Martínez Santiago.

Los hechos sucedieron la mañana de este sábado, en el inmueble ubicado sobre la Carretera Canal 33, en la colonia 19 de Marzo de dicho municipio.

Descartan lesionados tras ataque contra restaurante

Policías acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias y el caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

La dependencia informó que al momento de la agresión no se encontraba ninguna persona al interior del establecimiento que se localizad en la región del Istmo de Tehuantepec.

Señalan denuncias de comerciantes por cobro de piso

El comunicador es director del medio Pluma Digital Noticias, quien ha difundido denuncias de comerciantes y transportistas que afirman ser víctimas de cobro de piso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del ataque, pero ante lo ocurrido, la Fiscalía de Oaxaca inició una investigación.

El periodista Ignacio Martínez Santiago manifestó que después de los sucedido no se quedará callado y en Juchitán “tiene que llegar la paz y la tranquilidad”.

“Como periodista decido no quedarme callado (...) en un principio me negué al pago de piso, me exigían 50 mil pesos”, expresó en un video.

Ataque ocurrió un día después de la inauguración de un Centro de Justicia

El hecho ocurrió un día después de que el gobernador Salomón Jara Cruz y el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla visitaron el municipio de El Espinal, a menos de diez minutos de Juchitán, para inaugurar un Centro de Justicia.

El ataque se suma a otros hechos violentos reportados en Juchitán, pese a la presencia de fuerzas federales y estatales en la región.

Tras los hechos y debido a que el propietario es periodista, la fiscalía estatal instruyó la intervención de la Vicefiscalía Regional del Istmo en coordinación con las áreas especializadas en Delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trascendencia Social.

A través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos especializados, se realizaron los primeros trabajos de campo y el procesamiento del lugar de intervención, donde se recolectaron diversos indicios balísticos que ya forman parte de la carpeta de investigación y que permitirán establecer las primeras líneas de investigación para dar con los responsables.