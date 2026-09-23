“Están todas tiradas en el suelo": sueltan disparos cerca de FGR en CDMX; madres buscadores estaban en la zona

Este martes se reportaron disparos cerca de las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).

Las detonaciones ocurrieron en la zona de las instalaciones de la FGR, ubicadas en Río Pánuco 10, donde un grupo de madres buscadoras mantienen un campamento para exigir la localización de sus familiares.

Reportan que posible asalto desató disparos afuera de FGR

La madre buscadora Margarita López Pérez publicó en Facebook un video en el que relató que se escucharon disparos afuera de la FGR.

En la grabación se reportó que al parecer los disparos que fueron escuchados habrían sido por un asalto en la zona, pero la versión oficial de lo que pasó no ha sido confirmada.

"Están todas las mamás agazapadas en el suelo, se escuchan las patrullas y realmente para nosotros fue algo muy fuerte", expresó, mientras se escuchan de fondo sirenas.

Margarita López narró que "hubo unos disparos cerca del campamento", donde comenzaron a llegar patrullas.

"Estamos bien, a las mamás no les pasó nada. Están todas tiradas en el suelo en este momento (...) se nos hace inaudito que nos digan que hay un asalto aquí a un lado del campamento ", comentó.

¿Disparos afuera de FGR eran contra las madres buscadoras?

La FGR informó que personal de la institución brinda atención a familiares de personas desaparecidas que permanecen al exterior de las instalaciones, luego de que se escucharon disparos a unas cuadras del sitio, por hechos ajenos a la institución y a las personas que se manifiestan.

Ante la situación, personal de la Unidad de Servicios a la Comunidad se acercó para informarles sobre lo ocurrido, conocer si requerían algún apoyo y ofrecerles atención psicosocial.

Mientras que elementos de seguridad de la fiscalía se mantienen atentos ante cualquier eventualidad luego de las detonaciones de hoy.

FGR asegura que disparos no ocurrieron afuera de sus instalaciones

De acuerdo con la FGR, no se tiene el registro de una balacera al exterior de la dependencia, donde colectivos de madres buscadoras protestaron para exigir investigaciones en sus casos.

El 10 de septiembre de 2026, colectivos de Michoacán, Veracruz y Colima, protestaron frente a las instalaciones de la FGR para señalar que las autoridades no han atendido sus reclamos y acusaron a funcionarios de revictimizar a las familias.

#VIDEO | Circula en redes sociales el momento exacto en el que una madre buscadora narra los disparos ocurridos cerca de la @FGRMexico.



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