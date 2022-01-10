Djokovic gana juicio de deportación y piden liberación en Australia

El tenista, Novak Djokovic, fue liberado este lunes de un centro de detención de inmigrantes en Australia luego de ganar un recurso judicial en el juicio de deportación que le permitirá reactivar su intento de participar en el próximo Abierto de Australia y poder lograr un récord de 21 títulos de Grand Slam.

El juez Anthony Kelly dictaminó que la decisión del Gobierno federal de la semana pasada de revocar el visado del número uno en el tenis para entrar en el país era "irrazonable" y ordenó la liberación de Djokovic.

La situación legal de Djokovic ha acaparado la atención del mundo, generando tensiones políticas entre Belgrado y Canberra y suscitando un acalorado debate sobre las reglas nacionales de vacunación.

La noticia de su liberación fue recibida con ruidosas celebraciones de tambores y bailes por parte de un grupo de unos 50 seguidores, muchos de ellos ataviados con la bandera serbia, a las puertas del tribunal de Melbourne, Australia.

Police pepper sprayed a group of fans after they blocked the path of a car they believed was carrying Djokovic



Fans were banging on the window, throwing bottles at the car and two people were jumping up and down on top of it @theage https://t.co/AdK3kmQmWr pic.twitter.com/vwyYrofJZg — Paul Sakkal (@paulsakkal) January 10, 2022

El juez también ordenó que el Gobierno federal pagara las costas judiciales de Djokovic, que pasó varios días en un hotel de detención de inmigrantes, señalando que sus abogados argumentaron que su "reputación personal y profesional y sus intereses económicos pueden verse directamente afectados".

Los abogados del Gobierno federal indicaron que la lucha aun no ha terminado y señalaron que el ministro de Inmigración, Alex Hawke, se ha reservado el derecho de ejercer su poder personal para revocar de nuevo el visado de Djokovic.

Djokovic, quien estaba presente en el despacho de sus abogados para la notificación, no apareció en público ni hizo ninguna declaración tras el fallo, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.

El juez anuló la decisión del Gobierno de cancelar el visado de Djokovic porque al jugador no se le dio suficiente tiempo para hablar con los organizadores de Abierto de Tenis y los abogados para responder de manera exhaustiva después de que se le notificara la intención de cancelar su visado.

Kelly señaló que los responsables del aeropuerto de Melbourne obligaron al jugador a apagar su teléfono desde la medianoche hasta alrededor de las 7:42 de la mañana, hora local, cuando se tomó la decisión de cancelar su visado, además de que los funcionarios también incumplieron el acuerdo de dar a Djokovic hasta las 8.30 de la mañana para que hablara con la organización del torneo, Tennis Australia, y con sus abogados.

El tenista fue despertado por los funcionarios alrededor de las 6:00 de la mañana después de un breve descanso y dijo que se sintió presionado para responder.

El jugador, que durante mucho tiempo se ha opuesto a la vacunación obligatoria, dijo a los oficiales de la frontera que no estaba vacunado y que había tenido el Covid-19 en dos ocasiones.

El juez Kelly dijo al tribunal que parecía que Djokovic había solicitado y recibido la exención médica requerida para la vacunación contra el Covid-19 sobre la base de que había contraído el virus el mes pasado. Había presentado pruebas de ello antes de viajar a Melbourne y cuando aterrizó el miércoles por la noche.

Reacciones al caso de Djokovic

El caso del tenista Novak Djokovic había provocado ira en Australia, donde más del 90 por ciento de la población adulta está doblemente vacunada y la opinión pública se ha mostrado mayoritariamente en contra del jugador.

Los ánimos están especialmente encendidos en Melbourne, Australia, donde se ha producido el confinamiento más prolongado del mundo.

Los casos de Covid-19 en el país superaron el lunes el millón y más de la mitad de ellos se registraron en la última semana, lo que elevó el número de hospitalizaciones, puso a prueba las cadenas de suministro y sobrecargó las demanda de pruebas.

El antiguo primer ministro Kevin Rudd acusó al Gobierno de coalición de centro-derecha del actual líder, Scott Morrison, de haber dejado de lado la situación y calificó la situación como una "incompetencia total" ya que "si de verdad no lo querían, ¿por qué demonios le dieron un visado para volar hasta aquí?".

"Esto fue concebido como una gigantesca estrategia de distracción cuando en el mundo real la gente no puede hacerse la prueba", insistió Rudd.

La historia comenzó cuando Djokovic publicó en Instagram el pasado martes una foto suya apoyado en su equipaje, en la que decía al mundo que se dirigía a Australia para competir en el Open con una exención de vacunación.

Fotografías publicadas en las redes sociales le mostraban apareciendo en actos públicos en Serbia en los días posteriores a que diera positivo el 16 de diciembre y aun no estaba claro que si el tenista sabía de su prueba positiva en ese momento.

Con información de Reuters.