¿4 millones de traidores? Así es como Morena ve a los migrantes al quitar doble nacionalidad: PRI

La senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que la reciente aprobación en comisiones del Senado de la República para prohibir la doble nacionalidad a quienes aspiren a la presidencia de México y gubernaturas representa un grave retroceso en derechos humanos.

De acuerdo con la legisladora, esta medida, impulsada por la bancada de Morena, viola directamente el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual garantiza el principio de progresividad y la no discriminación.

La senadora priista señaló que la iniciativa no solo atenta contra la constitución, sino que también vulnera diversas convenciones internacionales y tratados de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos políticos y equidad.

Ley discriminatoria, asegura el PRI

Claudia Anaya aseguró que la propuesta afecta a más de 4 millones de migrantes mexicanos y ciudadanos con doble ciudadanía, restringiendo sus opciones de participación en la vida pública y el servicio a su país de origen.

La senadora lamentó la postura del partido en el poder, acusando que se etiqueta y margina de manera injusta a la comunidad migrante como si fueran "traidores a la patria", en lugar de reconocer su histórica aportación económica, cultural y social al país.

Con este dictamen impulsado en la reforma que revisa en el Senado, se levanta un muro legislativo que segrega a millones de compatriotas en el extranjero y vulnera la soberanía nacional al dividir a los ciudadanos según su lugar de residencia o estatus legal.