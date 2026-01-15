Precio del dólar hoy en México: así te afecta el tipo de cambio al 15 de enero de 2026

Durante la jornada de hoy jueves 15 de enero de 2026, el dólar estadounidense subió porque los mercados dejaron de lado las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal y cambiaron su atención a los datos económicos.

En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el tipo de cambio al 15 de enero de 2026; descubre las cotizaciones de los principales indicadores financieros hoy para que tomes decisiones informadas. ¡Compara y encuentra las mejores opciones para cambiar tu dinero al menor costo en México!

💱 ¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.35 pesos a la compra y se vende en $18.7 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy jueves 15 de enero de 2026.

¡Dólar hoy Banco Azteca 2026! Recuerda que si quieres cambiar tu dinero durante este mes, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, que opera de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

💵 Precio del dólar canadiense hoy 15 de enero de 2026

El dólar canadiense en México se ubica en $10.7 pesos a la compra y se cotiza en $13.49 pesos a la venta, en Banco Azteca durante la jornada de este jueves 15 de enero de 2026.

🌎 Precio del dólar en Tijuana hoy 15 de enero de 2026

¿Vas pa’l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de este jueves 15 de enero de 2026: El dólar en Tijuana se vende en $17.81 pesos.

₿ ¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 15 de enero de 2026?

El precio del Bitcoin hoy comenzó la jornada de este jueves 15 de enero de 2026 en 97 mil 15 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa un alza del 0.05% en comparación con su cierre previo.

Al tipo de cambio, el precio del Bitcoin (BTC) en México abrió el día en 1 millón 728 mil 879 pesos por unidad, un aumento del 0.20% respecto a su último cierre.

🛢️ ¿Cuál es el precio del petróleo hoy 15 de enero de 2026?

El precio del petróleo hoy cayó desde máximos de varios meses, además de que el oro retrocedió desde un pico récord, ya que la demanda de los inversores por activos de refugio seguro disminuyó ante las esperanzas de que el presidente Donald Trump se alejara de las amenazas de una acción militar estadounidense contra Irán.

Los futuros del crudo Brent se ubicaron en un 3.3%, a 64.34 dólares el barril el jueves, después de haber alcanzado un máximo de 66.82 dólares el día anterior.

Petróleo Brent: $64.34 dólares por barril



Petróleo West Texas Intermediate: $60.75 dólares por barril



Mezcla Mexicana de Exportación: $59.84 dólares por barril.

📉 ¿Qué pasa si el Índice Dólar disminuye?

Si el Índice Dólar disminuye, el precio del dólar se deprecia frente a monedas como el euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo.

