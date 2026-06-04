¡Baja el precio del dólar! Cambios en la divisa este jueves 4 de junio 2026

Quien opera con divisas sabe que unas cuantas horas cambian por completo el rendimiento de una transacción. Este miércoles 3 de junio, la cotización interbancaria y el precio del dólar real al público en México muestran variaciones que obligan a evaluar si conviene operar de inmediato o congelar los planes. Aquí tienes las cifras directas de las principales mesas de cambio para que decidas con estrategia.

Así se vende el dólar estadounidense en ventanillas de Banco Azteca

Para los que necesitan cambiar dólares, este se cotiza en 16.10 pesos a la compra en ventanillas de Banco Azteca. El precio para la venta al público en general se ubica en las ventanillas en 17.29 pesos.

Los especialistas en mercados recomiendan revisar los movimientos financiertos, ya que las tarifas se mueven de forma.

Precio del dólar canadiense hoy

Para quienes quieren cambiar dólares canadienses, este tuvo diferentes variaciones en su precio. Las ventanillas de Banco Azteca tienen a la compran la moneda de Canadá en 10.60 pesos.

Bitcoin se va a la baja en México y Estados Unidos

El precio del bitcoin, tampoco inicio este mes con el pie derecho pues amaneció a la baja.

El Bitcoin tuvo movimientos en su valor en un millón 109 mil 223 pesos por unidad. El mercado de las criptomonedas registra un ajuste matutino este jueves. En México, el Bitcoin se ubicó su valor en 64, 116. 4 dólares.