¿Da un respeto al bolsillo? Este es el precio del kilo de jitomate en México en lo que va del 2026

El precio del jitomate en México ha registrado cambios importantes a lo largo de los últimos meses, impactando el bolsillo de las y los mexicanos, pero ¿a cuánto está el kilo?

Desde el mes de marzo 2026, el precio del jitomate en CDMX y otras regiones del país, registraron un aumento nunca antes visto. Un incremento entre el 20% y 30% en su precio.

¿A cuánto está el kilo de jitomate en México 2026?

El precio del jitomate en la Ciudad de México se ubica en $31.43 pesos el kilo en la Central de Abastos, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). En el resto del país, este alimento está en $30.31 pesos el kilo.

Por su parte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), estima que el precio del jitomate saladet en México está en $51.76 pesos el kilo.

El costo del jitomate podría variar dependiendo del establecimiento y la zona a la que acudas a comprar este alimentos, por lo que en algunos lugares se podría superar el precio estimado.

🍅 Así se encuentra el precio del jitomate Saladet en la @CdeAbastoCDMX



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¿Aumentará el precio del jitomate en México durante 2026?

El pasado martes, Estados Unidos aseguró querer incluir el tema de la "estacionalidad" durante la revisión del T-MEC, una medida que podria afectar al campo mexicano, pero ¿subirá el. kilo de jitoamte?

La respuesta es no. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reveló que aún no existe un riesgo del posible aumento en el precio del jitomate en México.

EU presiona con estacionalidad en el TMEC



Podrían limitar exportaciones mexicanas de jitomate, berries, pepino y pimiento en ciertos meses. El CNA y el CCE enviaron carta a los 3 países: estas medidas encarecen los productos del campo.



Vía: @cesarmendez28 pic.twitter.com/gyO7awYknk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2026

¿Por qué sube el precio de los alimentos en México?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), explicó que el aumento del precio de la canasta básica solo refleja la difícil realidad económica que enfrentan muchas familias mexicanas para quienes alimentarse todos los días representa un gran esfuerzo.

Los factores principales de la subida de precios en México se debe a la cifra de inflación del país, el cambio climático y las guerras que presionan el precio de los alimentos.

Además, el aumento al precio de la gasolina también contribuye al incremento de costos en México. Y es que desde el comienzo del conflicto en Medio Oriente, el petróleo superó los 100 a 150 dólares por barril.