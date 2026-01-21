¿Amenaza “congelada”? Trump anuncia marco para acuerdo sobre Groenlandia

Donald Trump , presidente de Estados Unidos, anunció que alcanzó un marco para un futuro acuerdo sobre Groenlandia, después de semanas de tensión sobre un presunto control norteamericano sobre dicho territorio.

Trump y la OTAN anuncian marco para un “acuerdo definitivo” sobre Groenlandia

El mandatario estadounidense señaló que sostuvo una reunión con Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y afirmó que este “futuro acuerdo” será muy beneficioso para su país y todos los que conforman la organización. Añadió que el acuerdo involucra a Groenlandia y “a toda la región ártica”, escribió en su perfil de Truth Social.

El mandatario estadounidense aseguró que no aplicará los aranceles del 10%, es decir, impuestos, a los países europeos que apoyaban a Dinamarca, los cuales estaban programados para entrar en vigor el 1 de febrero de 2026.

Trump destacó que existen negociaciones adicionales sobre su sistema de defensa antimisiles llamado domo dorado, en el cual Groenlandia resulta vital para llevarlo a cabo.

El vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y su enviado especial Steve Witkoff serán los responsables de las negociaciones. Trump no detalló los términos del acuerdo futuro sobre Groenlandia .

El acuerdo es a largo plazo y “definitivo. Y creo que pone a todos en una muy buena posición”, señaló Trump a la cadena CNN tras la cumbre del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Más temprano, Trump había asegurado que se imaginaba pagando por controlar el territorio que es administrado por Dinamarca.

“Lo puedo ver”, dijo cuando se le preguntó si había un precio que pagaría por el territorio danés semiautónomo. “Pero hay un precio mayor, y es el precio de la seguridad, la seguridad nacional, quiero decir, la seguridad internacional”, dijo Trump.

La postura de Mark Rutte: apoyo total al marco de negociación en Davos

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, afirmó que la publicación de Donald Trump sobre el marco para un acuerdo sobre Groenlandia es “exactamente pertinente”.

“Su publicación en Truth Social es exactamente lo que buscaba y estoy totalmente de acuerdo”, declaró Rutte a periodistas, aunque no abundó en el acuerdo y agregó que habrá más conversaciones sobre el tema en un futuro.

