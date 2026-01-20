¿Va por Groenlandia... y Canadá? Trump comparte imágenes generadas con IA

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no cesa en su afán de tener el control del territorio de Groenlandia y es que hoy en sus redes sociales publicó dos imágenes generadas con Inteligencia Artificial (IA) que parecen dejarlo muy claro.

El polémico mapa: ¿Canadá y Venezuela bajo la bandera estadounidense?

En la primera, aparecen él, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, mientras Trump sostiene una bandera estadounidense, la cual clava en la tierra, al lado está un letrero escrito en inglés con la frase “Groenlandia. Territorio estadounidense desde 2026”.

En tanto que la segunda imagen generada con Inteligencia Artificial muestra el Despacho Oval de la Casa Blanca, en una reunión con Trump, Giorgia Meloni, presidenta de Italia, Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el canciller alemán, Friedrich Merz, el líder finlandés, Alexander Stubb, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

El polémico mapa: ¿Canadá y Venezuela bajo la bandera estadounidense?

A un lado del presidente estadounidense, está un mapa del continente americano, donde la bandera de las franjas y estrellas cubre los territorios de Canadá, Groenlandia y hasta Venezuela .

Cabe resaltar que no es la primera vez que Donald Trump hace referencia a que el territorio canadiense debería ser un estado más de la Unión Americana.

Haz que Estados Unidos se largue: La irónica respuesta de Dinamarca a Trump

Ante las amenazas de Donald Trump sobre controlar el territorio de Groenlandia, una respuesta vino de una tienda de ropa en Copenhague, Dinamarca, donde decidieron replicar de forma irónica las icónicas gorras rojas de la campaña “Make America Great Again” (Hacer a Estados Unidos grande otra vez).

Estas gorras tienen escritas las frases “Make America Go Away” (Haz que Estados Unidos se largue) o “Already Great” (Ya es grande).

El propietario principal de la tienda Jesper Rabe Tonnesen ideó uno de los lemas de las gorras, "Nu det NUUK", un juego de palabras en danés que suena como "Nu det nok", que significa "Ahora es suficiente", pero sustituye "nok" por "Nuuk", la capital de Groenlandia.

Protestas masivas en Copenhague y Nuuk: "Groenlandia no está en venta"

Decenas de miles de personas se manifestaron en Copenhague y Nuuk durante el fin de semana coreando "Groenlandia no está en venta" y marchando hacia las sedes diplomáticas de Estados Unidos, muchas de ellas luciendo gorras de protesta.

Trump alega que Groenlandia es vital para la seguridad estadounidense debido a su ubicación estratégica y sus yacimientos minerales, y no ha descartado el uso de la fuerza para tomar el control de la isla. Sus amenazas han desencadenado una crisis diplomática entre los aliados de la OTAN.